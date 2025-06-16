Карта боевых действий 16 июня 2025: на Покровском направлении произошло почти пять десятков столкновений

Карта боевых действий 16 июня 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений. За сутки противных потерял еще 1200 военных. Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 95 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, девять ракет, 79 единиц автомобильной и единицу специальной техники.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российские войска продвинулись на севере Сумской области и вблизи Купянска, Северска, Часового Яра и Торецка.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 16 июня 2025 года

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 54 авиационных удара, применив 11 ракет и сбросив 99 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5852 обстрела, из них 67 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3081 дрон-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Петрушевка Сумской области; Красный Хутор, Гремячка Черниговской области; Коптево, Новопавловка, Полтавка, Разино, Сухой Яр, Новополь, Толстой, Воскресенка, Мирное Донецкой области; Новодаровка, Железнодорожное Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

На Харьковском направлении противник семь раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица, Каменка и в сторону Довгенького.

На Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загрызового, Степной Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголового, Ольговки, Карповки, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении наши защитники отразили четыре штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боеприкосновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Новомаркового и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспасского, Александро-Калинового и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка и в направлении Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска.

На Новопавловском направлении наши защитники пресекли 32 попытки врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Отрадного, Богатыря.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурмовых действия в районе Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий противник не проводил.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 24 атаки российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 25 управляемых авиабомб, а также осуществил 233 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Карта боевых действий 16 июня

Карта боевых действий 16 июня 2025: на Покровском направлении произошло почти пять десятков столкновений / 12 Фотографий

Генштаб

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Главное фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

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