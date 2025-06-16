Карта бойових дій 16 червня 2025: на Покровському напрямку відбулося майже пʼять десятків зіткнень

Карта бойових дій 16 червня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень. За добу противних втратив ще 1200 військових. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 95 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дев’ять ракет, 79 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російські війська просунулися на півночі Сумської області та поблизу Куп’янська, Сіверська, Часів Яру та Торецька.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 червня 2025 року

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 99 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5852 обстріли, з них 67 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3081 дрон-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Петрушівка Сумської області; Красний Хутір, Грем’ячка Чернігівської області; Коптєве, Новопавлівка, Полтавка, Разіне, Сухий Яр, Новопіль, Толстой, Воскресенка, Мирне Донецької області; Новодарівка, Залізничне Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

На Харківському напрямку противник сім разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Ольгівки, Карпівки, Торського й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири штурми окупаційних військ поблизу Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Новомаркового та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського, Олександро-Калинового та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 32 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурмові дії в районі Новоандріївки.

Минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій противник не проводив.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 24 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіабомб, а також здійснив 233 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Карта бойових дій 16 червня

Карта бойових дій 16 червня 2025: на Покровському напрямку відбулося майже пʼять десятків зіткнень / 12 Фотографій

Генштаб

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