Карта боевых действий 18 июня 2025: россияне пытались атаковать у Антоновского моста

Карта боевых действий 18 июня 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. За сутки противных потерял еще 1040 военных. Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 31 боевую бронированную машину, 37 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 184 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 23 ракеты и 137 единиц автомобильной техники.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российские войска недавно продвинулись в районе Северска, Торецка и Покровска.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 18 июня 2025 года

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3600 дронов-камикадзе и произвели 6116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 72 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Охримовка, Потихоново Харьковской области; Полтавка, Коптево, Разино, Мирноград, Новоторецкое, Сухой Яр Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Успеновка, Новоандреевка, Гуляйполе, Каменское Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, пять пунктов управления БпЛА, состав боеприпасов и два других.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера украинские воины отразили 28 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб, а также совершил 215 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Довгенькое.

На Купянском направлении враг тщетно атаковал один раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия вблизи Липового и в сторону Грековки, Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголового и Серебрянского леса.

На Северском направлении в сторону Серебрянки противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боев в сторону Маркового, Предтечиного, Белой Горы и вблизи Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дилиевки, Торецка и в направлениях Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Удачное, Муравка, Орехово, Новопавловка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле, Богатырь, Комар и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано. На Приднепровском направлении украинские воины отразили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Карта боевых действий 18 июня

Карта боевых действий 18 июня 2025: россияне пытались атаковать у Антоновского моста / 12 Фотографий

Генштаб

Вчера Россия нанесла удар по Одессе. Об ужасных последствиях и истории тех, кто это пережил, читай по ссылке.

Главное фото: 93-я ОМБр Холодный Яр.

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