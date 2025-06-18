Карта бойових дій 18 червня 2025: росіяни намагались атакувати біля Антонівського мосту

Карта бойових дій 18 червня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. За добу противних втратив ще 1040 військових. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 31 бойову броньовану машину, 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 184 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 23 ракети та 137 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російські війська нещодавно просунулися в районі Сіверська, Торецька та Покровська.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 червня 2025 року

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосували 33 ракети та скинули 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3600 дронів-камікадзе та здійснили 6116 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 72 — з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Охрімівка, Потихонове Харківської області; Полтавка, Коптєве, Разіне, Мирноград, Новоторецьке, Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Успенівка, Новоандріївка, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, 10 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, п’ять пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та два інших важливих об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб, а також здійснив 215 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку ворог марно атакував один раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Липового та в бік Греківки, Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового і Серебрянського лісу

На Сіверському напрямку в бік Серебрянки противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Диліївки, Торецька та в напрямках Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир, Комар та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів в районі Антонівського моста. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Карта бойових дій 18 червня

Карта бойових дій 18 червня 2025: росіяни намагались атакувати біля Антонівського мосту / 12 Фотографій

Генштаб

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