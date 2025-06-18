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Карта бойових дій 18 червня 2025: росіяни намагались атакувати біля Антонівського мосту

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Червня 2025, 09:00
карта бойових дій

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