Карта боевых действий 18 июля 2025: ВСУ уничтожили ПВО, артсистему и еще одну важную цель оккупанта

Карта боевых действий за 18 июля 2025 года — главный текст, собравший в себе все новости с фронта за сутки.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись близь Покровска. Российские войска недавно продвинулись вблизи Боровой.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 июля 2025 года

Генштаб сообщает о 180 боевых столкновениях в течение суток.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 72 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5892 обстрела, из них 95 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3442 дронов-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Окип, Борщева, Волчанск, Чугуновка Харьковской области; Белогорье, Степногорск Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БПЛА, средство противовоздушной обороны, артиллерийскую систему и другую важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых авиабомб, а также совершил 356 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Зеленая Роща, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Серебрянка и в сторону Нового Мира, Корового Яра, Среднего, Торского и Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники отразили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боев в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Орехово-Василовка, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак вблизи Щербиновки, Александро-Калинового, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки и Екатериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка, Дачное и в направлении Покровска, Мирное.

На Новопавловском направлении Силы обороны пресекли 17 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле.

На Ореховском направлении прошлых суток Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малая Токмачка.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, девять боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 135 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 111 единиц автомобильной техники.

Карта боевых действий 18 июля

Карта боевых действий 18 июля 2025: ВСУ уничтожили ПВО, артсистему и еще одну важную цель оккупанта / 12 Фотографий

Генштаб

Как ВСУ защищают подходы к Днепропетровской области и что говорят о ситуации там: читай по ссылке.

Главное фото: 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск.

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