Карта боевых действий 25 августа 2025: россияне атакуют на Северо-Слобожанском направлении

Карта боевых действий в Украине за 27 августа показывает актуальный ход событий на фронте.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили: российские жители все более равнодушно относятся к войне и соглашаются с тем, что Россия не пойдет на ее прекращение в ближайшее время.

Украинские войска недавно продвинулись вблизи Сум и Боровой. Российские войска недавно продвинулись вблизи Сум.

Оперативная ситуация в Украине 27 августа 2025 года

Генштаб сообщает о 173 боевых столкновениях.

Вчера противник нанес два ракетных и 64 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4 625 обстрелов, в том числе 21 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 891 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Старая Гута Сумской области; Белогорье, Преображенка Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 15 атак оккупантов. Также противник нанес трех авиаударов, сбросив при этом пять КАБов, совершил 201 обстрел, в том числе один из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки. Получил отпор.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боев. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодец, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ставки, Дроновка и Серебрянка.

На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районе Григоровки и в сторону Серебрянки, Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боев, оккупант пытался продвигаться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецкая, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новокиевского.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филиала, Искры и Александрограда.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях минувших суток противник не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, 45 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 194 БПЛА, 118 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 27 августа

Карта боевых действий 25 августа 2025: россияне атакуют на Северо-Слобожанском направлении / 12 Фотографий

Генштаб

Как сейчас готовят операторов FPV-дронов и почему это испытание не для слабых духом, читай в нашем другом материале.

Главное фото: 4-я бригада оперативного назначения Рубеж Национальной гвардии Украины.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!