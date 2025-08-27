Видео Украина

Карта боевых действий 25 августа 2025: россияне атакуют на Северо-Слобожанском направлении

Виктория Мельник, журналист сайта 27 августа 2025, 09:00
карта боевых действий
Карта боевых действий 27 августа Фото Facebook

