Каждый выстрел по Украине – это шаги к самоуничтожению России — обращение Зеленского 15 марта 2022

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в традиционном видео.

Мы воюем за жизнь. Мы боремся за жизнь у ракет, авиабомб, артиллерии, танков, минометов. И все остальное, что русские войска используют, чтобы уничтожить нас.

Остального, чем Россия разрушает сейчас и себя.

Потому что каждый выстрел по Украине, каждый удар по Украине – это шаги к самоуничтожению России.

Смотри полное видео обращение Зеленского 15 марта 2022.