Кожен постріл по Україні — це кроки до самознищення Росії — звернення Зеленського 15 березня 2022

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у традиційному відео.

Ми воюємо за життя. Ми виборюємо життя у ракет, авіабомб, артилерії, танків, мінометів. І всього іншого, що російські війська використовують, щоб знищити нас.

Усього іншого, чим Росія руйнує зараз і себе.

Тому що кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні — це кроки до самознищення Росії”.

Дивись повне відео звернення Зеленського 15 березня 2022 року.