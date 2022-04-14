Комендантский час, уборка и разминирование — последние новости Ирпеня

В Ирпене длится комендантский час с 6:00 12 апреля до 9:00 15 апреля. Въезжать в город запрещено. Исключение составляют правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку.

Уже завтра пригород Киева снова продолжит возвращаться к жизни. Несмотря на минную опасность, отсутствие централизованного водоснабжения, тепла, газа и света, люди спешат домой.

В Ирпене враг разрушил и повредил половину инфраструктуры. Изуродованные дома, расстрелянные и сожженные машины — вместо чистоплотных улиц и нарядных домов. Именно так выглядит ныне городок. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Несмотря на то, что спасатели работают почти круглосуточно, разминируя освобожденные от россиян территории, здесь до сих пор можно найти неразорванные снаряды. Только в первые дни разминирования ГСЧС обнаружила более 3000 неразорванных боеприпасов.

Но людей это не пугает, они сплачиваются, организовывают массовые уборки и охраняют свои кварталы от мародеров. Смотри, как жители Ирпеня живут сегодня.

Ярость и ненависть украинского народа россияне будут чувствовать еще не один десяток лет, а возможно, и не одну сотню. После освобождения Киевской области открывается правда о поведении русских извергов. Больше всего пострадали Ирпень, Буча, Гостомель, Мотыжин, Бородянка. Читай про военные преступления россиян в Киевской области.