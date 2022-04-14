Комендантська година, прибирання та розмінування — останні новини Ірпеня

В Ірпені триває комендантська година з 6:00 12 квітня до 9:00 15 квітня. Наразі в’їжджати у місто заборонено. Виняток становлять правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком.

Уже завтра передмістя Києва знову продовжить повертається до життя. Попри мінну небезпеку, відсутність централізованого водопостачання, тепла, газу і світла, люди поспішають додому.

В Ірпені ворог зруйнував і пошкодив половину інфраструктури. Понівечені помешкання, розстріляні та спалені машини — замість охайних вулиць і ошатних будинків. Саме такий вигляд має нині містечко. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Попри те, що рятувальники працюють майже цілодобово, розміновуючи звільнені від росіян території, тут і досі можна знайти нерозірвані снаряди. Лише у перші дні розмінування надзвичайники виявили понад 3000 нерозірваних боєприпасів.

Та людей це не лякає, вони гуртуються, організовують масові прибирання та охороняють свої квартали від мародерів. Дивися, як мешканці Ірпеня живуть сьогодні.

Лють і ненависть українського народу росіяни відчуватимуть ще не один десяток років, а можливо, і не одну сотню. Після звільнення Київщини відкривається правда про поведінку російських нелюдів. Найбільше постраждали Ірпінь, Буча, Гостомель, Мотижин, Бородянка. Читай про військові злочини росіян на Київщині.