Отчитываются, что все починили, а с крыши несется водопад! Как жители запорожской многоэтажки воюют с коммунальщиками

Российская военная агрессия оставляет тысячи людей без дома и тепла прямо среди зимы. А проблем еще и добавляют бездействие ЖЭКов и невыполнение обещаний.

Взрыв, вызванный российской ракетой, не оставил жителей запорожской пятиэтажки под открытым небом, но погрузил их в бездну коммунальных проблем.

Они с октября самостоятельно чинят выбитые мощной волной окна и страдают от дырявой крыши.

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Люди уверяют: обращались в руководящую компанию с просьбой починить кровлю, но кроме обещаний не получили ничего. Между тем соседний аварийный дом, оказавшийся поближе к эпицентру теракта, уже осматривают инженеры, чтобы подготовить проектную документацию для реконструкции.

Жительница дома Лариса Чайка показывает потрепанный подъезд своего дома, чтобы показать, как она скитается в своей двухкомнатной квартире после того взрыва. Волна от него, говорит, разрушила крышу дома над ее жильем. По словам женщины, при взрыве в квартире потолок поднялся.

С того времени, говорит женщина, за ночь она выливает 15 тазиков, которые наполняются водой с чердака. Стены на кухне и в комнатах покрылись плесенью. Уверяет, что обращалась к коммунальщикам и умоляла починить крышу. На горячей линии принимали заявки, а накануне праздников ей вообще сказали, что уже все сделано.

Пресс-секретарь управляющей компании Валерия Сытник комментирует по телефону ситуацию в доме. Мол, у людей там накопились долги — 86 тысяч. Так что либо их погасят, либо можно заключить отдельный договор.

В мэрии нам сообщили: сейчас разрабатываются проекты по восстановлению семи существенно поврежденных в прошлом году россиянами многоэтажек. Дома Ларисы в том списке нет.

И действительно, поставщиков коммуникаций и ЖЭКи, руководящие компании по благосостоянию можно штрафовать за невыполнение их обязанностей. Как это происходит — мы рассказывали в нашем другом материале.

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