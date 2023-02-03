Украина

Отчитываются, что все починили, а с крыши несется водопад! Как жители запорожской многоэтажки воюют с коммунальщиками

Андрей Почтев 03 февраля 2023, 15:00
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