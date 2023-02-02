У тебя темно, у облэнерго — штраф? Сколько поставщиков уже заплатили за длительное отсутствие света

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала четыре облэнерго за ненадлежащее информирование потребителей о графиках отключения света.
Например, АО Хмельницкоблэнерго оштрафовано на 85 тыс. грн из-за отсутствия в графиках отключений света определенных улиц, превышения максимальной продолжительности прекращения электроснабжения и т.д.
А 31 января на открытом заседании НКРЭКУ было принято решение о наложении штрафа на предприятие Полтаваоблэнерго. Акционерное общество было оштрафовано на 85 тыс. грн.
В обосновании проекта постановления говорится, что штраф был назначен за несоблюдение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии. А также нарушение лицензионных условий по распределению электрической энергии.
Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский рассказал Яне Брензей о штрафах для облэнерго в ответ на жалобы населения за несоблюдение графиков.
— Во-первых, регулятор принимает решение в соответствии с действующим законодательством. Проверки комиссии проходят по жалобам потребителей. Исследуем все необходимые критерии, приведшие к ней. А также какие были после этого сделаны выводы соответствующим оператором системы распределения (ОСР).
Вчерашнее решение было принято потому, что мы обнаружили ряд недостатков в работе ОСР, которые заключаются исключительно в недостаточном уровне информирования о наличии света в жилищах граждан.
Вчерашнее решение было принято потому, что мы обнаружили ряд недостатков в работе ОСР, которые заключаются исключительно в недостаточном уровне информирования о наличии света в жилищах граждан.
На это обратили внимание и применили штрафные санкции, — объяснил Ущаповский.
По его словам, идет волна проверок, еженедельно ОСР штрафуют.
Но есть и те, которые после проверки показали 100% соответствия норме: Черкассыоблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.
Но есть и те, которые после проверки показали 100% соответствия норме: Черкассыоблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.
Они смогли полностью обеспечить информирование населения о графиках аварийного отключения.
— Сегодня дефицит электроэнергии наблюдается в объединенной энергосистеме Украины на протяжении всех суток. Он есть и ночью. Поэтому лимиты, распределяемые компанией Укрэнерго, есть на ночь и день. Отключения проходят так же. Не исключение, что может сломаться оборудование.
Поэтому локальные случаи расхождения графиков могут быть, но это не должно быть массово.
Поэтому локальные случаи расхождения графиков могут быть, но это не должно быть массово.
Если облэнерго правильно спланировало отключение и соблюдение лимитов, все должно проходить по графику, — говорит он.
После каждого ракетного обстрела работники энергосистемы делают все, чтобы как можно скорее свет появился в наших домах. Ранее мы рассказывали, как работают энергетики после обстрелов.
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