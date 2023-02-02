У тебя темно, у облэнерго — штраф? Сколько поставщиков уже заплатили за длительное отсутствие света

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала четыре облэнерго за ненадлежащее информирование потребителей о графиках отключения света.

Штрафы для облэнерго

Например, АО Хмельницкоблэнерго оштрафовано на 85 тыс. грн из-за отсутствия в графиках отключений света определенных улиц, превышения максимальной продолжительности прекращения электроснабжения и т.д.

А 31 января на открытом заседании НКРЭКУ было принято решение о наложении штрафа на предприятие Полтаваоблэнерго. Акционерное общество было оштрафовано на 85 тыс. грн.

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В обосновании проекта постановления говорится, что штраф был назначен за несоблюдение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии. А также нарушение лицензионных условий по распределению электрической энергии.

Глава НКРЭКУ о ситуации

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский рассказал Яне Брензей о штрафах для облэнерго в ответ на жалобы населения за несоблюдение графиков.

— Во-первых, регулятор принимает решение в соответствии с действующим законодательством. Проверки комиссии проходят по жалобам потребителей. Исследуем все необходимые критерии, приведшие к ней. А также какие были после этого сделаны выводы соответствующим оператором системы распределения (ОСР).

Вчерашнее решение было принято потому, что мы обнаружили ряд недостатков в работе ОСР, которые заключаются исключительно в недостаточном уровне информирования о наличии света в жилищах граждан.

На это обратили внимание и применили штрафные санкции, — объяснил Ущаповский.

По его словам, идет волна проверок, еженедельно ОСР штрафуют.

Но есть и те, которые после проверки показали 100% соответствия норме: Черкассыоблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.

Они смогли полностью обеспечить информирование населения о графиках аварийного отключения.

Возможно ли при аварийных отключениях составлять графики

— Сегодня дефицит электроэнергии наблюдается в объединенной энергосистеме Украины на протяжении всех суток. Он есть и ночью. Поэтому лимиты, распределяемые компанией Укрэнерго, есть на ночь и день. Отключения проходят так же. Не исключение, что может сломаться оборудование.

Поэтому локальные случаи расхождения графиков могут быть, но это не должно быть массово.

Если облэнерго правильно спланировало отключение и соблюдение лимитов, все должно проходить по графику, — говорит он.

После каждого ракетного обстрела работники энергосистемы делают все, чтобы как можно скорее свет появился в наших домах. Ранее мы рассказывали, как работают энергетики после обстрелов.

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