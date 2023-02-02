У тебе темно, в обленерго — штраф? Скільки постачальників уже сплатили за тривалу відсутність світла

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКЕРКП), оштрафувала чотири обленерго за неналежне інформування споживачів щодо графіків відключення світла.
Наприклад, АТ Хмельницькобленерго оштрафували на 85 тис. грн через відсутність у графіках відключень світла певних вулиць, перевищення максимальної тривалості припинення електропостачання тощо.
А 31 січня на відкритому засіданні НКЕРКП ухвалили рішення про накладення штрафу на підприємство Полтаваобленерго. Акціонерне товариство оштрафували на 85 тис. грн.
В обґрунтуванні до проекту постанови йдеться, що штраф призначили за недотримання вимог нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії. А також за порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський розповів Яні Брензей про штрафи для обленерго у відповідь на скарги населення за недотримання графіків.
— По-перше, регулятор ухвалює рішення відповідно до чинного законодавства. Перевірки комісії відбуваються за скаргами споживачів. Досліджуємо усі необхідні критерії, які призвели до неї. А також які були після цього зроблені висновки відповідним оператором системи розподілу (ОСР).
Рішення було ухвалене тому, що ми виявили ряд недоліків у роботі ОСР, які полягають виключно у недостатньому рівні інформування щодо наявності світла у помешканнях громадян.
Рішення було ухвалене тому, що ми виявили ряд недоліків у роботі ОСР, які полягають виключно у недостатньому рівні інформування щодо наявності світла у помешканнях громадян.
На це звернули увагу та застосували штрафні санкції, — пояснив Ущаповський.
За його словами, триває хвиля перевірок, щотижня ОСР штрафують.
Але є й ті, які після перевірки показали 100% відповідності нормі: Черкасиобленерго та Прикарпаттяобленерго.
Але є й ті, які після перевірки показали 100% відповідності нормі: Черкасиобленерго та Прикарпаттяобленерго.
Вони змогли повністю забезпечити інформування населення щодо графіків аварійного відключення.
— Сьогодні дефіцит електроенергії спостерігається в об’єднаній енергосистемі України протягом усієї доби. Він є і вночі. Тому ліміти, які розподіляє компанія Укренерго, є на ніч і день. Відключення проходять так само. Не виключення, що може зламатися обладнання.
Тому локальні випадки розбіжності графіків можуть бути, але це не має бути масово.
Тому локальні випадки розбіжності графіків можуть бути, але це не має бути масово.
Якщо обленерго правильно спланувало відключення і дотримання лімітів, усе має проходити згідно з графіком, — каже він.
Після кожного ракетного обстрілу працівники енергосистеми роблять усе, щоб якомога швидше відновити постачання світла. Раніше ми розповідали, як працюють енергетики після обстрілів.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!