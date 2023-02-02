У тебе темно, в обленерго — штраф? Скільки постачальників уже сплатили за тривалу відсутність світла

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКЕРКП), оштрафувала чотири обленерго за неналежне інформування споживачів щодо графіків відключення світла.

Штрафи для обленерго

Наприклад, АТ Хмельницькобленерго оштрафували на 85 тис. грн через відсутність у графіках відключень світла певних вулиць, перевищення максимальної тривалості припинення електропостачання тощо.

А 31 січня на відкритому засіданні НКЕРКП ухвалили рішення про накладення штрафу на підприємство Полтаваобленерго. Акціонерне товариство оштрафували на 85 тис. грн.

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В обґрунтуванні до проекту постанови йдеться, що штраф призначили за недотримання вимог нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії. А також за порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Голова НКЕРКП про ситуацію

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський розповів Яні Брензей про штрафи для обленерго у відповідь на скарги населення за недотримання графіків.

— По-перше, регулятор ухвалює рішення відповідно до чинного законодавства. Перевірки комісії відбуваються за скаргами споживачів. Досліджуємо усі необхідні критерії, які призвели до неї. А також які були після цього зроблені висновки відповідним оператором системи розподілу (ОСР).

Рішення було ухвалене тому, що ми виявили ряд недоліків у роботі ОСР, які полягають виключно у недостатньому рівні інформування щодо наявності світла у помешканнях громадян.

На це звернули увагу та застосували штрафні санкції, — пояснив Ущаповський.

За його словами, триває хвиля перевірок, щотижня ОСР штрафують.

Але є й ті, які після перевірки показали 100% відповідності нормі: Черкасиобленерго та Прикарпаттяобленерго.

Вони змогли повністю забезпечити інформування населення щодо графіків аварійного відключення.

Чи можливо при аварійних відключеннях складати графіки

— Сьогодні дефіцит електроенергії спостерігається в об’єднаній енергосистемі України протягом усієї доби. Він є і вночі. Тому ліміти, які розподіляє компанія Укренерго, є на ніч і день. Відключення проходять так само. Не виключення, що може зламатися обладнання.

Тому локальні випадки розбіжності графіків можуть бути, але це не має бути масово.

Якщо обленерго правильно спланувало відключення і дотримання лімітів, усе має проходити згідно з графіком, — каже він.

Після кожного ракетного обстрілу працівники енергосистеми роблять усе, щоб якомога швидше відновити постачання світла. Раніше ми розповідали, як працюють енергетики після обстрілів.

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