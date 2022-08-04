Украина

Гривна укрепила свои позиции, но на долго ли? Рассказываем, что улучшило курс валют и чего ждать дальше

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 04 августа 2022, 20:00
Гривна укрепила свои позиции, но на долго ли? Рассказываем, что улучшило курс валют и чего ждать дальше

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