Гривна укрепила свои позиции, но на долго ли? Рассказываем, что улучшило курс валют и чего ждать дальше

Не так давно НБУ объявил, что повышает официальный курс доллара. Но сейчас мы можем видеть, что гривна отвоевывает позиции. За последние несколько дней доллар в обменниках и банках подешевел почти на 3 грн. Если раньше он был по 42 грн, то сейчас по 39 грн. Также Нацбанк запретил обменникам или банкам ставить табло с курсом валют.

Финансист Василий Невмержицкий говорит: обменные пункты изрядно заработали из-за паники людей.

Однако панические настроения постепенно снизилась, когда банкам разрешили продавать больше наличной валюты. Если раньше они могли торговать только тем, что выкупили из рук людей, то с 27 июля НБУ разрешил им продавать через кассу и ту валюту, которую сдали клиенты банков со своих валютных счетов. Эффект от решения ощутим, ведь банки пытались ввезти наличный доллар, а сейчас это сделать нелегко.

Также разрешили банкам класть валюту на депозиты. Благодаря этим мерам в ближайшее время, говорят экономисты, гривна может еще укрепиться до отметки 37-38 грн.

Но надолго ли задержится такой курс, прогнозировать никто не решается. Ведь фундаментальные причины для обесценивания гривны есть. Экспорт возобновляется медленно и значительно меньше импорта. Дефицит бюджета велик, и покрывать его мы должны, в том числе через печать гривны. Но прежде всего курс гривны будет зависеть от ситуации на фронте.

Управляющий партнер инвестиционной компании Эрик Найман подчеркивает: чем дольше будет продолжаться война, тем ниже будет курс гривны.

Чтобы поддержать экономику Украины в это время, украинцы могут покупать военные облигации. Напомним, ранее мы рассказывали, что такое военные облигации и чем они помогут государству.

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