Сколько украинцев сейчас защищают страну? Министр обороны раскрыл численность военных формирований

Более миллиона украинцев в форме обеспечивают оборону страны. Об этом министр обороны Алексей Резников сказал сегодня на конференции Forbes Ukraine Строим вместе.

В мае сообщалось, что именно такой численности войск стремился достичь украинский Генштаб.

Как утверждает чиновник, мобилизованные в ВСУ составляют наибольшую долю — 700 тысяч человек.

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Кроме того, в военные формирования входят пограничники количеством 60 тысяч, Нацгвардия – до 90 тысяч, а также Национальная полиция – до 100 тысяч человек.

В общем у нас сегодня более миллиона людей в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны, – говорит Алексей Резников.

Тем не менее, такая цифра не исключает возможности дополнительной комплектации подразделений, которые сейчас защищают Украину от вооруженной агрессии РФ.

Кроме того, такое количество военнослужащих может принести не только успокоение украинской душе, но и новые возможности для бизнеса.

Читать по теме Резников рассказал о скрытой подготовке Украины к нападению РФ и освоении западного оружия Алексей Резников рассказал, как Украина тайно готовилась к нападению России.

Министр обороны уверен, что у некоторых предпринимателей есть все шансы занять нишу, которая будет заниматься восстановлением вооружения, что завозится в Украину из стран НАТО.

Таким образом, предприятия могут приступить к изготовлению запчастей, стволов для гаубиц, пулеметов, автоматов, патронов, гильз и других необходимых для обороны страны средств.

И иногда хочется узнать, какие наши защитники действительно в жизни. Если о каждом из них спросить достаточно не просто, то об Алексее Резникове рассказала его жена. Читай интервью Юлии Зорий о браке с министром обороны.

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