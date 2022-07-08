Скільки українців зараз захищають країну? Міністр оборони розкрив чисельність військових формувань

Понад мільйон українців у формі забезпечують оборону країни. Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав сьогодні на конференції Forbes Ukraine Будуємо разом.

У травні повідомлялось, що саме такої чисельності війська прагнув досягнути український Генштаб.

Як стверджує посадовець, серед них мобілізовані до ЗСУ становлять найбільшу частку – 700 тисяч осіб.

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Крім того, до військових формувань входять прикордонники кількістю 60 тисяч, Нацгвардія – до 90 тисяч, а також Національна поліція – до 100 тисяч осіб.

Загалом у нас сьогодні понад мільйон людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони, – говорить Олексій Резніков.

Та все ж така цифра не виключає можливості додаткової комплектації підрозділів, які зараз захищають Україну від збройної агресії РФ.

Крім того, така кількість військовослужбовців може принести не лише заспокоєння для української душі, але й нові можливості для бізнесу.

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Міністр оборони впевнений, що деякі підприємці мають усі шанси зайняти нішу, яка буде займатись відновленням озброєння, яке завозиться в Україну з країн НАТО.

Таким чином підприємства можуть розпочати виготовлення запчастин, стволів для гаубиць, кулеметів, автоматів, патронів, гільз та інших необхідних для оборони країни засобів.

Та іноді хочеться дізнатись, які наші оборонці насправді у житті. Якщо про кожного з них запитати досить не просто, то про Олексія Резнікова розповіла його дружина. Читай інтерв’ю Юлії Зорій про шлюб із міністром оборони.

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