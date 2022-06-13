Резніков розповів про приховану підготовку України до нападу РФ та освоєння західної зброї

Більшість українців не вірили в те, що Росія розпочне повномасштабну війну. Проте український уряд до цього готувався. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму інтерв’ю для видання The Economist.

Про підготовку до початку наступу

Під час інтерв’ю він розповів, що у президента України був свій сценарій, а також нагадав, що Володимир Зеленський залишився в Україні, хоча багато людей вважали, що він покине країну.

— Усі очікували, що президент втече та сформує уряд у вигнанні. Але Зеленський мав свій сценарій, — сказав міністр.

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Міністр оборони розповів також про те, що Україна вела приховану підготовку, і вона проводилася під приводом “звичайних військових навчань”.

Коли почалися удари, наші хлопці не були всі разом в одній точці, а були напоготові зі зброєю, боєприпасами та розкидані по країні, — зазначив він.

Адже саме навчання дозволили таємно вивести наші військові частини із місць їхньої постійної дислокації.

Крім того, українські системи ППО та штурмовики були переміщені, а замість них встановили макети, по яких спершу і вдарив ворог.

— Суспільство також самоорганізувалося так, як росіяни не очікували, — наголосив міністр оборони, говорячи про сили територіальної оборони, що сформувалися за кілька днів.

Про освоєння західної зброї

Під час інтерв’ю Олексій Резніков заявив, що українські військовослужбовці освоїли артилерію, поставлену із західних країн, лише за два тижні, а сама Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО протягом місяця.

Як сказав товариш Черчилль, дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу, — каже міністр.

Також він додав, що зброю нам потрібно доставити якомога швидше, адже “затримки вимірюються українською кров’ю”.

Резніков зазначив, що деякі союзники України більше говорять про права людини та свободи, ніж захищають їх.

— Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності, — сказав Резніков. — Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або розуміє, втомився та задовольняється загибеллю кількох українців, — зазначив міністр оборони України.

Він наголосив, що український народ ніколи не піде на територіальні поступки окупантам.

— Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт про капітуляцію… Це не спрацювало. Ми навіть близько не підійшли до такого настрою, — сказав Резніков.

Під час війни постраждали сотні медичних закладів України, а на окуповані території неможливо доставити ліки. Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю розповів, чим обернеться війна для українців, куди зник і чи зник насправді Covid, і про те, що відбувається з медициною України під час війни.

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