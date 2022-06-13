Резников рассказал о скрытой подготовке Украины к нападению РФ и освоении западного оружия

Большинство украинцев не верили, что Россия начнет полномасштабную войну. Однако украинское правительство к этому готовилось. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем интервью для издания The Economist.

О подготовке к вторжению РФ

В ходе интервью он рассказал, что у президента Украины был свой сценарий. А также напомнил, что Владимир Зеленский остался в Украине, хотя многие считали, что он покинет страну.

— Все ожидали, что президент сбежит и сформирует правительство в изгнании. Но у Зеленского был свой сценарий, — сказал министр.

Сейчас также смотрят

Министр обороны рассказал также о том, что Украина вела скрытую подготовку, и она проводилась под предлогом “обычных военных учений”.

Когда начались удары, наши ребята не были все вместе в одной точке, а были наготове с оружием, боеприпасами, были разбросаны по стране, — отметил он.

Именно учения позволили тайно вывести наши воинские части из мест постоянной дислокации.

Кроме того, украинские системы ПВО и штурмовики были перемещены, а вместо них были установлены макеты, по которым сперва и ударил враг.

— Общество также самоорганизовалось, чего россияне не ожидали, — подчеркнул министр обороны, говоря о сформировавшихся за несколько дней силах территориальной обороны.

Об освоении западного оружия

В ходе интервью Алексей Резников заявил, что украинские военнослужащие освоили артиллерию, поставленную из западных стран, всего за две недели, а сама Украина готова перевести свое вооружение на стандарты НАТО в течение месяца.

Как сказал товарищ Черчилль, дайте нам инструменты, и мы закончим работу, — говорит министр.

Также он отметил, что оружие необходимо доставить как можно скорее, ведь “задержки измеряются украинской кровью”.

Резников отметил, что некоторые союзники Украины больше говорят о правах человека и свободах, чем защищают их.

— Бюрократия и прагматизм Запада оказались намного сильнее его ценностей, — сказал Резников. — Или мир не совсем понимает, что происходит, или понимает, устал и довольствуется гибелью нескольких украинцев, — отметил министр обороны Украины.

Он подчеркнул, что украинский народ никогда не пойдет на территориальные уступки оккупантам.

— Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции… Это не сработало. Мы даже близко не подошли к такому настроению, — сказал Резников.

Во время войны пострадали сотни медицинских учреждений Украины, а на оккупированные территории сейчас невозможно доставить лекарства. Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью рассказал о том, чем обернется война для украинцев, куда пропал и пропал ли Covid, и о том, что происходит с медициной Украины во время войны.