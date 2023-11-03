Более 7 млрд грн “пропали”? Счетная палата обнародовала данные о расходах Минобороны

Секретарь Общественного антикоррупционного совета Минобороны Виктор Прудковских рассказал о нецелевом использовании средств в Минобороны. Он проанализировал затраты и отметил, как можно сделать невозможным подобные ситуации в будущем. Читай подробнее, куда Минобороны непродуктивно использовало более 7 млрд грн.

Минобороны непродуктивно использовало более 7 млрд грн: куда делись деньги

Счетная палата обнародовала результаты аудита в Минобороны о существенном завышении цен на продукты для военных. Этим же подтверждаются результаты журналистских расследований с января этого года.

Непродуктивным использованием средств стали 7,439 млрд грн. В отчете Счетной палаты говорится, что покупка наиболее употребляемых продуктов была по завышенным более чем на 30% ценам. Определенная Минобороны стоимость питания военнослужащего ВСУ в сутки превышала аналогичную в других подразделениях.

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Более чем на 3 млрд грн больше, чем в Нацгвардии, и на 7 млрд грн больше, чем в СБУ. Расследование, которое было в январе опубликовано в Зеркале недели, указывало на хищение бюджетных средств на закупку продовольствия.

По словам автора, яйца покупали по 17 грн за штуку, тогда как рыночная цена в то время была 7 грн. Такая же ситуация была и с другими продуктами. Тогда в Минобороны заявили, что эта информация манипулятивная и вводит в заблуждение.

Виктор Прудковских говорит, что детали непродуктивности еще должны расследоваться. К тому же есть ряд информации о других закупках, тыловом обеспечении. Нынешняя система закупок нуждается в реформе.

— Сейчас известно, и это признает Минобороны, что система закупок не продуктивна. Так же и Счетная палата это подтверждает. Не отдельные элементы, а вся система крайне плохая. Ее нужно полностью менять, — говорит Прудковских.

На скандальные закупки Минобороны отреагировало закупками за второе полугодие. Некоторые параметры удалось улучшить. Наибольшим достижением стал вывод закупок на площадку Prozorro и торги по системе аукциона.

1 ноября министерство объявило тендеры на следующие месяцы. Плана измененной системы закупок пока нет. Сейчас Минобороны над ним работает.

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