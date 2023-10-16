Над какими изменениями сейчас работает Минобороны — новая заместитель министра Калмыкова о проектах

Министерство обороны Украины проводит изменения и реформы в разных областях. Заместитель министра обороны Украины по вопросам социального развития Наталья Калмыкова рассказала Яне Брензей об изменениях в секторе обороны.

О проверке аптечек для военных

Калмыкова отметила, что в Украине отсутствуют инструменты для определения качества каждого компонента медицинских аптечек для военных. Сейчас проводится стандартизация средств предоставления неотложной помощи на фронте.

— Сейчас подписан приказ министра о создании медицинского департамента — это первый шаг, чтобы министерство начало осуществлять свою регуляторную функцию и создавать нормы и требования. У нас есть утвержденный состав аптечек, но действительно, что касается качества, сейчас в Украине отсутствует процедура и необходимые средства, чтобы определять качество компонентов в составе аптечек.

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Сейчас прорабатывается стандартизация средств оказания неотложной боевой помощи, прежде всего с точки зрения турникетов, ведь это то, что спасает жизнь.

Вместе с тем, прорабатываем с западными партнерами возможность быстрого решения по подтверждению качества производимых в Украине турникетов, — рассказывает она.

По ее словам, система контроля может заработать в ближайшие недели.

Изменения по ВЛК

Сейчас уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, касающийся учета военнообязанных, чтобы люди могли проходить военно-врачебную комиссию, а также другие процедуры, касающиеся мобилизации, по месту жительства.

Заместительница министра добавила, что люди, которые хотят избежать мобилизации, не смогут это сделать. Готовятся изменения к нормативно-правовым актам, которые будут регулировать эти вопросы.

В Украине проходят изменения по ВЛК и проверке, чтобы выявить коррупцию. Ранее мы рассказывали о том, как идет проверка ВЛК и что грозит должностным лицам и уклоняющимся.

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