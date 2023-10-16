Украина

Над какими изменениями сейчас работает Минобороны — новая заместитель министра Калмыкова о проектах

Богдана Макалюк, журналист сайта 16 октября 2023, 08:00
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