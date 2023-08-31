Украина

Это жизнь наших бойцов! Что показали проверки аптечек и сколько турникетов соответствуют стандартам

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 31 августа 2023, 18:00
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