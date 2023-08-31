Это жизнь наших бойцов! Что показали проверки аптечек и сколько турникетов соответствуют стандартам

В прошлом месяце волонтеры начали громко говорить о проблемах с турникетами на фронте. По этому поводу Комитет национальной безопасности и разведки вызвал командующую Медицинскими силами, чтобы разобраться в ситуации, и дал две недели, чтобы все проверить.

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам Нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев прокомментировал Яне Брензей проверки аптечек военных, а именно — турникетов.

По словам чиновника, только 55% турникетов соответствуют международным нормам, но это не значит, что все остальные 45% — плохие. Среди них есть нормальные турникеты украинского производства.

Сейчас также смотрят

Теперь перед министерством стоит задача создать свои стандарты в турникеты, потому что международным стандартам соответствуют только десять производителей в мире.

Что показали проверки

— По просьбе наших бригад было дополнительно выделено 77 тысяч турникетов. Потому что из 100% — только 55% турникетов соответствуют международным нормам и сертификатам TCCC, пока не принятым в Украине. У нас нет национального стандарта или принятого международного. И это удивительно, что на десятый год войны у нас нет сертификатов и нормативов, какими должны быть турникеты.

Оказалось, что 55% соответствуют хотя бы какому-то международному сертификату. 45% — не отвечают, но это не значит, что они все плохие или недостаточно эффективные. Потому что среди них есть украинские Січ или Дніпро, которые доказали свою эффективность и ими реально пользуются наши военнослужащие.

Что мы системно решили сделать? Мы поставили задачу командованию Медицинских сил и Министерству обороны разработать стандарты.

Если они захотят, могут принять TCCC. Но здесь тоже есть определенное несовершенство этих стандартов. Потому что им соответствуют всего десять производителей в мире. Поэтому мы дали месяц для обработки этих стандартов и при необходимости произвести замену по этим стандартам.

Почему появились некачественные турникеты у военных

— По разным причинам, в том числе и по материально-технической помощи, которая нам оказывалась нашими партнерами. К сожалению, они не были проверены.

Я понимаю, если это был первый-третий месяц полномасштабной войны, когда наша армия росла в десятки раз. Помню, как нужно было быстро искать бронежилеты, аптечки. На фронт везли быстро и могли что-либо не проверить. Но уже полтора года прошло с начала полномасштабного вторжения. И я думаю, что этого времени уже могло бы хватить.

Поэтому мы поставили задачу разработать стандарты, проверить то, что на складах сейчас осталось, и при необходимости заменить турникеты не только по запросу бригад, но и по новым нормам.

Читать по теме Это фатально! Тата Кеплер о некачественных турникетах и других проблемах тактической медицины на передовой Волонтер Тата Кеплер рассказала о проблемах с тактической медициной и как их исправить.

О проверках имеющихся в наличии турникетов

Все, что есть на складах, должно быть проверено. Материально-техническая помощь должна быть проверена.

Но есть еще одна проблема — не все турникеты попадают централизованно, потому что некоторые из них привозят волонтеры. И некоторые из них подходят с пониманием того, что именно нужно.

А некоторые привозят жгуты с палочками и это становится больше проблемой, чем решением. Потому что если такой турникет попадет к солдату и он заменит его на тот, который есть или будет дополнительно, то он не сможет на него рассчитывать.

Даже волонтерские некоторые организации, которые занимаются медицинской помощью, принесли немало разных турникетов из аптечек, что нам передавали. На некоторых из них деревянные палочки, которые просто ломаются как спички.

Поэтому эта проблема должна решаться и на системном уровне через централизованные поставки и в низовом, где начмед должен проверять и отвечать за этот вопрос. То, что привозится волонтерами, должно быть проверено начмедом.

Почему важно иметь качественные турникеты

— Эвакуация некоторых наших бойцов может продолжаться, например, как у моего знакомого, около 23 часов. Это означает, что периодически нужно откручивать и пускать кровообращение, чтобы человек не потерял конечность. Поэтому этот турникет должен работать, а не ломаться, гнутся или не держаться.

Это жизнь наших бойцов. Поэтому этот вопрос должен быть на самом жестком контроле.

Это самый опасный период, пока он не попал в стабилизационный пункт. Там уже точка, где снижаются риски для жизни. Вот между полем боя и путем к стабилизационному пункту — момент, где работает турникет и он самый важный.

Поэтому здесь мы должны снизить риск потерь жизни, который является самым высоким на этом этапе. Потому что вытащить человека с кровотечением сложнее всего. Особенно если это какой-то некачественный турникет.

Также раньше мы показывали один день из стабпункта 24 ОМБр имени короля Даниила.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.