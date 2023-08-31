Це життя наших бійців! Що показали перевірки аптечок та скільки турнікетів відповідають стандартам

Минулого місяця волонтери почали гучно говорити про проблеми з турнікетами на фронті. З цього приводу Комітет національної безпеки та розвідки викликав командувачку Медичних сил, щоб розібратись у ситуації, та дав два тижні, щоб усе перевірити.

Заступник голови Комітету ВРУ з питань Нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв прокоментував Яні Брензей перевірки аптечок військових, а саме — турнікетів.

За словами посадовця, лише 55% турнікетів відповідають міжнародним нормам, але це не значить, що всі інші 45% — погані. Серед них є нормальні турнікети українського виробництва.

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Тепер перед міністерством стоїть завдання створити свої стандарти до турнікетів, бо міжнародним стандартам відповідають лише десять виробників у світі.

Що показали перевірки

— На прохання наших бригад було додатково виділено 77 тисяч турнікетів. Тому що зі 100% — лише 55% турнікетів відповідають міжнародним нормам та сертифікатам TCCC, який поки не прийнятий в Україні. У нас немає національного стандарту чи прийнятого міжнародного. І це дивно, що на десятий рік війни у нас немає сертифікатів та нормативів, якими мають бути турнікети.

Тож виявилось, що 55% відповідають хоча б якомусь міжнародному сертифікату. 45% — не відповідають, але це не означає, що вони всі погані чи недостатньо ефективні. Тому що серед них є українські Січ або Дніпро, які довели свою ефективність та ними реально користуються наші військовослужбовці.

Що ми системно вирішили зробити? Ми поставили завдання командуванню Медичних сил та Міністерству оборони напрацювати стандарти.

Якщо захочуть, можуть прийняти TCCC. Але тут також є певна недосконалість цих стандартів. Тому що їм відповідають лише десять виробників у світі. Тому ми дали місяць для опрацювання цих стандартів та за необхідності зробити заміну за цими стандартами.

Чому з’явилися неякісні турнікети у військових

— З різних причин, зокрема й через матеріально-технічну допомогу, яка нам надавалась нашими партнерами. На жаль, вони не були перевірені.

Я розумію, якщо це був перший-третій місяць повномасштабної війни, коли наша армія зростала в десятки разів. Пам’ятаю, як потрібно було швидко шукати бронежилети, аптечки. На фронт везли швидко та могли щось не перевірити. Але вже півтора року пройшло з початку повномасштабного вторгнення. І я думаю, що цього часу вже могло б вистачити.

Тому ми поставили задачу розробити стандарти, перевірити те, що на складах зараз залишилося, та за необхідності замінити турнікети не лише по запиту бригад, а згідно з новими нормами.

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Про перевірки турнікетів, що є в наявності

Все, що наразі є на складах, має бути перевірене. Матеріально-технічна допомога має бути перевірена.

Але є ще одна проблема — не всі турнікети потрапляють централізовано, тому що деякі з них привозять волонтери. І деякі з них підходять з розумінням, що саме потрібно.

А дехто привозить джгути з паличками й це стає більше проблемою, ніж рішенням. Тому що якщо такий турнікет потрапить до солдата та він замінить його на той, який є, чи матиме додатково, то він не зможе на нього розраховувати.

Навіть волонтерські деякі організації, які займаються медичною допомогою, принесли чимало різних турнікетів з аптечок, які нам передавали. На деяких з них дерев’яні палички, які просто ламаються, як сірники.

Тому ця проблема має вирішуватись і на системному рівні через централізоване постачання та в низовому, де начмед має перевіряти та відповідати за це питання. Те, що привозиться волонтерами, має бути перевірено начмедом.

Чому важливо мати якісні турнікети

— Евакуація деяких наших бійців може тривати, наприклад, як у мого знайомого, близько 23 годин. Це означає, що періодично потрібно відкручувати та пускати кровообіг, щоб людина зовсім не втратила кінцівку. Тому цей турнікет має працювати, а не ламатись, гнутись чи не триматись.

Це життя наших бійців. Тому це питання має бути на найбільш жорсткому контролі.

Це найбільш небезпечний період, поки він не потрапив до стабілізаційного пункту. Там вже точка, де знижуються ризики для життя. Ось між полем бою та шляхом до стабілізаційного пункту — момент, де працює турнікет і він є найважливішим.

Тому тут ми маємо знизити той ризик втрат життя, який є найвищим на цьому етапі. Тому що витягнути людину з кровотечею найскладніше. Особливо, якщо це якийсь неякісний турнікет.

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