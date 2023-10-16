Україна

Над якими змінами зараз працює Міноборони — нова заступниця міністра Калмикова про проекти

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Жовтня 2023, 08:00
Зміни у секторі Міноборони: Калимкова про зміни та проекти

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