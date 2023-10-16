Над якими змінами зараз працює Міноборони — нова заступниця міністра Калмикова про проекти

Міністерство оборони України проводить зміни та реформи у різних областях. Заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова розповіла Яні Брензей про зміни у секторі оборони.
Калмикова зазначила, що в Україні наразі відсутні інструменти для визначення якості кожного компоненту медичних аптечок для військових. Наразі проводиться стандартизація засобів надання невідкладної допомоги на фронті.
— Зараз підписаний наказ міністра про створення медичного департаменту — це перший крок, щоб міністерство почало здійснювати свою функцію регуляторну і створювати норми й вимоги. У нас є затверджений склад аптечок, але дійсно щодо якості нараз в Україні відсутня процедура та необхідні засоби, щоб визначати якість компонентів у складі аптечок.
Зараз опрацьовується стандартизація засобів надання невідкладної бойової допомоги, насамперед з точки зору турнікетів, адже це той засіб, що рятує життя.
Разом з тим, опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, — розповідає вона.
Разом з тим, опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, — розповідає вона.
За її словами, система контролю може запрацювати найближчими тижнями.
Зараз вже підготовлені пропозиції щодо змін до законопроекту, що стосується обліку військовозобов’язаних, щоб люди могли проходити військово-лікарську комісію, а також інші процедури, що стосуються мобілізації, за місцем проживання.
Заступниця міністра додала, що ті люди, які хочуть уникнути мобілізації, не зможуть це зробити. Готуються зміни до нормативно-правових актів, які регулюватимуть ці питання.
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