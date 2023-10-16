Над якими змінами зараз працює Міноборони — нова заступниця міністра Калмикова про проекти

Міністерство оборони України проводить зміни та реформи у різних областях. Заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова розповіла Яні Брензей про зміни у секторі оборони.

Про перевірку аптечок для військових

Калмикова зазначила, що в Україні наразі відсутні інструменти для визначення якості кожного компоненту медичних аптечок для військових. Наразі проводиться стандартизація засобів надання невідкладної допомоги на фронті.

— Зараз підписаний наказ міністра про створення медичного департаменту — це перший крок, щоб міністерство почало здійснювати свою функцію регуляторну і створювати норми й вимоги. У нас є затверджений склад аптечок, але дійсно щодо якості нараз в Україні відсутня процедура та необхідні засоби, щоб визначати якість компонентів у складі аптечок.

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Зараз опрацьовується стандартизація засобів надання невідкладної бойової допомоги, насамперед з точки зору турнікетів, адже це той засіб, що рятує життя.

Разом з тим, опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, — розповідає вона.

За її словами, система контролю може запрацювати найближчими тижнями.

Зміни щодо ВЛК

Зараз вже підготовлені пропозиції щодо змін до законопроекту, що стосується обліку військовозобов’язаних, щоб люди могли проходити військово-лікарську комісію, а також інші процедури, що стосуються мобілізації, за місцем проживання.

Заступниця міністра додала, що ті люди, які хочуть уникнути мобілізації, не зможуть це зробити. Готуються зміни до нормативно-правових актів, які регулюватимуть ці питання.

В Україні проходять зміни щодо ВЛК та перевірки, щоб виявити корупцію. Раніше ми розповідали про те, як триває перевірка ВЛК та що загрожує посадовцям та ухилянтам.

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