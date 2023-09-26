84 кримінальні справи та 33 підозри: як просувається перевірка ВЛК в Україні

Повномасштабне вторгнення РФ до України породило іще одну гілку корупції в країні: за хабарі посадовці роблять цілком здорових людей небоєздатними та непридатними для служби у війську, натомість тих, хто має хвороби — можуть мобілізувати.

Останні тижні суспільство “гуде” через перевірки у ВЛК. Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек у студії телемарафону Єдиних новин розповів Яні Брензей про перевірки у ВЛК.

За його словами, станом на сьогодні вже відкрито 84 кримінальні справи, оголошено 33 підозри. Суми хабарів можуть бути як незначними, так і захмарними, все залежить від посадовця і довідки.

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Покарання за такий злочин — від штрафу до 12 років позбавлення волі. Ухилянтам же загрожує до десяти років ув’язнення.

Нині вже винесено шість обвинувачувальних актів, всі вони направлені до суду.

Також заступник голови Нацполіції України повідомив, що правоохоронні органи вилучили понад 35 тис. особових справ. З них близько семи тисяч справ є з ознаками фіктивності, а майже шість тисяч вже відправили на переогляд.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що імена ухилянтів можуть оприлюднити.

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