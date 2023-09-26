84 уголовных дела и 33 подозрения: как продвигается проверка ВВК в Украине

Полномасштабное вторжение РФ в Украину породило ещё одну ветвь коррупции в стране: за взятки должностные лица делают совершенно здоровых людей небоеспособными и непригодными для службы в армии, а тех, кто имеет болезни — могут мобилизовать.

Последние недели общество “гудит” из-за проверок в ВВК. Заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек в студии телемарафона Єдиних новин рассказал Яне Брензей о проверках в ВВК.

По его словам, по состоянию на сегодня уже открыто 84 уголовных дела, объявлено 33 подозрения. Суммы взяток могут быть как незначительными, так и заоблачными, все зависит от должностного лица и справки.

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Наказание за такое преступление — от штрафа до 12 лет лишения свободы. Уклонистам грозит до десяти лет заключения.

В настоящее время уже вынесены шесть обвинительных актов, все они направлены в суд.

Также заместитель председателя Нацполиции Украины сообщил, что правоохранительные органы изъяли более 35 тысяч личных дел. Из них около семи тысяч дел с признаками фиктивности, а почти шесть тысяч уже отправили на пересмотр.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что имена уклонистов могут обнародовать.

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