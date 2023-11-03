Понад 7 млрд грн “зникли”? Рахункова палата оприлюднила дані про витрати Міноборони

Секретар Громадської антикорупційної ради Міноборони Віктор Прудковських розповів про нецільове використання коштів у Міноборони. Він проаналізував витрати та зазначив, як можна унеможливити подібні ситуації в майбутньому. Читай детальніше, куди Міноборони непродуктивно використало понад 7 млрд грн.

Міноборони непродуктивно використало понад 7 млрд грн: куди поділися гроші

Рахункова палата оприлюднила результати аудиту в Міноборони про суттєве завищення цін на продукти для військових. Цим самим підтверджуються результати журналістських розслідувань від січня цього року.

Непродуктивним використанням коштів стали 7,439 млрд грн. У звіті Рахункової палати йдеться, що купівля найбільш уживаних продуктів була за завищеними на понад 30% цінами. Визначена Міноборони вартість харчування військовослужбовця ЗСУ на добу перевищувала аналогічну в інших підрозділах.

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На понад 3 млрд грн більше, ніж у Нацгвардії, та на 7 млрд грн більше, ніж у СБУ. Розслідування, що було в січні опубліковане у Дзеркалі тижня, вказувало на розкрадання бюджетних коштів на закупівлі харчів.

За словами автора, яйця купували по 17 грн за штуку, тоді як ринкова ціна на той час була 7 грн. Така ж ситуація була з іншими продуктами. Тоді у Міноборони заявили, що ця інформація маніпулятивна та вводить в оману.

Віктор Прудковських каже, деталі непродуктивності ще мають розслідуватись. До того ж є ряд інформації про інші закупівлі тилового забезпечення. Нинішня система закупівель потребує реформи.

— Наразі відомо, і це визнає Міноборони, що система закупівель не є продуктивною. Так само і Рахункова палата це підтверджує. Не окремі елементи, а вся система є вкрай поганою. Її потрібно докорінно змінювати, — каже Прудковських.

На скандальні закупівлі Міноборони відреагувало закупівлями за друге півріччя. Певні параметри вдалося покращити. Найбільшим досягненням став вивід закупівель на площину Prozorro та торги за системою аукціону.

1 листопада міністерство оголосило тендери на наступні місяці. Плану зміненої системи закупівель поки немає. Нині Міноборони над ним працює.

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