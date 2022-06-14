Мобилизация женщин в Украине — вброс или нет? Анна Маляр ответила

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала о поставках оружия в Украину и особенностях проведения мобилизации.

О мобилизации в Украине

По словам Анны Маляр, на сегодняшний день вопрос о мобилизации женщин в Украине не стоит. Этот тезис активно распространяют российские пропагандисты.

Заместитель министра обороны объясняет: сейчас действует Указ президента о мобилизации и есть определенная цифра мобилизованных, которую устанавливает президент для Главнокомандующего.

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Эта цифра получается путем расчета, который осуществляет Генштаб ВСУ и главнокомандующий согласно оборонному замыслу и плану.

Вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте.

Пока мобилизация идет согласно плану, нет неожиданностей, срывов или уклонения от службы.

Поскольку украинцы очень мотивированы на борьбу против врага и наше сознание на высоком уровне.

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О поставках оружия

Анна Маляр говорит, что сейчас пора ставить вопрос о том, чтобы были установлены четкие сроки поставок вооружения от союзников. Ведь каждый день задержки стоит жизней украинских воинов и гражданского населения.

— Мы не можем ждать слишком долго, потому что ситуация очень сложная. И мы ожидаем, что наши западные партнеры не просто согласятся помогать, но и установят четкие временные рамки. Тогда это будет именно та помощь, в которой нуждается Украина. Без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну.

Сейчас от того, что заявляла Украина, что нам нужно, мы имеем примерно 10%.

За один день Украина тратит около 5-6 тысяч артиллерийских снарядов, а Россия тратит в десять раз больше.

Насколько важна помощь западных партнеров

Это большая война не только для Украины. На самом деле по количеству и в масштабах применения человеческого ресурса и оружия это большая война даже в мировом измерении. То есть, для помощи Украине нужны силы многих стран.

Потому что, когда мы говорим обо всем необходимом вооружении, ни одна страна мира не может предоставить весь этот арсенал самостоятельно. Настолько мощная война сейчас происходит в Украине.

Между тем, ситуация в Украине меняется очень динамично, и политика в Европе и мире остается чрезвычайно переменчивой. Еще в феврале-марте западный мир был уверен, что Украине осталось недолго.

Однако уже сегодня страны, которые пытались отстраняться или даже остаться в дружеских отношениях с РФ, начали занимать другую позицию. Они понимают, что это угроза не только для Украины, но и для всей Европы.

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