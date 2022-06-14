Мобілізація жінок в Україні — байка чи ні? Ганна Маляр відповіла на запитання

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла про постачання зброї в Україну та особливості проведення мобілізації.

Про мобілізацію в Україні

За словами Ганни Маляр, на сьогодні питання про мобілізацію жінок в Україні не стоїть. Цю тезу активно поширюють російські пропагандисти.

Заступниця міністра оборони пояснює: наразі діє Указ президента про мобілізацію та є певна цифра мобілізованих, яку встановлює президент для Головнокомандувача.

Зараз також дивляться

Ця цифра отримується шляхом розрахунку, який здійснюється Генштабом ЗСУ та Головнокомандувачем відповідно до їхнього оборонного задуму і плану.

Питання мобілізації безпосередньо залежить від ситуації на фронті.

Наразі мобілізація відбулася за планом, немає несподіванок, зривів чи ухилення від служби.

Адже українці дуже замотивовані на боротьбу проти ворога, і наша свідомість на високому рівні.

Читати на тему Мобілізація в Україні сьогодні — що потрібно знати та які є хвилі Що відомо про продовження призову на військову службу в Україні та які є хвилі мобілізації.

Про поставки зброї

Ганна Маляр каже, що зараз настав час ставити питання про те, щоб були встановлені чіткі терміни поставок озброєння від союзників. Адже кожен день зволікання коштує життів українських воїнів та цивільного населення.

— Ми не можемо чекати дуже довго, бо ситуація дуже складна. І ми очікуємо, що наші західні партнери не просто зголосяться допомагати, але й встановлять чіткі часові межі. Тоді це буде саме та допомога, якої потребує Україна. Без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну.

Наразі від того, що заявляла Україна, що нам потрібно, ми маємо приблизно 10%.

За словами Ганни Маляр, за один день Україна витрачає близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів, а Росія витрачає у десять разів більше.

Наскільки важлива допомога західних партнерів

Це велика війна не лише для України. Насправді за кількістю і в масштабах застосування людського ресурсу і зброї — це велика війна навіть у світовому вимірі. Тобто, для допомоги Україні потрібні сили багатьох країн.

Тому що, коли ми говоримо про все необхідне озброєння, то жодна країна не може надати самостійно весь цей арсенал. Настільки потужна війна зараз відбувається в Україні.

Тим часом ситуація в Україні змінюється дуже динамічно, а в Європі та світі політика залишається надзвичайно мінливою. Ще у лютому-березні західний світ був переконаний, що Україні залишилося недовго.

Однак вже сьогодні країни, які намагались відсторонюватись або навіть залишитись у дружніх стосунках з РФ, вони почали займати іншу позицію. Люди розуміють, що це загроза не лише для України, а й для всієї Європи.

А яка ситуація на кордоні з Білоруссю читай в матеріалі за посиланням. Там ти дізнаєшся, чи справді є привід для занепокоєння та яка риторика Лукашенка.