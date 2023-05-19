Декоммунизация продолжается! На монументе Родина-мать появится герб Украины

Несмотря на войну, декоммунизация в Украине продолжается, и совсем скоро она коснется одного из символов Киева — статуи Родины-матери.

В частности, на щите, который она держит, до сих пор расположены серп и молот. Однако специалисты уже активно работают над тем, чтобы вместо советского наследия на месте символики СССР красовался герб Украины.

Чтобы сделать необходимые чертежи, заместитель гендиректора по изготовлению и монтажу металлоконструкций украинского института им. Шимановского Николай Черномыз обследовал голову и шею монумента минувшей осенью. Так мужчина нашел подъемник, о котором все забыли.

Такую металлическую лестницу высотой с десятиэтажку для монтажников когда-то поднимали вручную на тросах. Теперь конструкция аварийная.

Чтобы сменить серп и молот на трезубец, по стреле ремонтникам нужно будет добраться до щита, снять который можно только с кистью, но она пришита к плечу. Поэтому если такое сделать, то скульптура рухнет на бок с мечом, так что проржавевший, а местами разобранный, подъемник нужно будет ремонтировать.

И только с надежным подъемником к работе смогут приступить монтажники. Впрочем, в Минкульте настроены сначала разобраться с документами и сметами.

Дизайн нового щита еще не выбрали. В Минкульте говорят, что собираются объявить конкурс. Первые технические замечания инженеры предоставили, а точный вес и размер будут известны только после демонтажа советской символики.

Также приблизительны расчеты инженеров и цена. Николай Черномыз оценивает стоимость работ примерно в 36 миллионов гривен, кроме того — два с половиной миллиона может пойти на документацию.

Пока известно, что проект будут делать до июля, а дальше, если будут деньги, через месяц будут покупать запчасти для подъемника. Его планируют отремонтировать до зимы. Но приступить непосредственно к работам на щите монтажники-высотники смогут не раньше следующего лета.

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