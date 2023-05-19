Декомунізація триває! На монументі Батьківщина-мати з’явиться герб України

Попри війну, декомунізація в Україні триває, і зовсім скоро вона торкнеться одного з символів Києва — постаменту Батьківщини-матері.

Зокрема, на щиті, який вона тримає, і досі розташовані серп та молот. Проте фахівці вже активно працюють над тим, аби замість радянської спадщини на місці символіки СРСР красувався герб України.

Щоб зробити необхідні креслення, заступник гендиректора з виготовлення та монтажу металоконструкцій українського інституту ім. Шимановського Микола Чорномиз обстежив голову та шию монумента минулої осені. Так чоловік знайшов підйомний привод, про який усі забули.

Таку собі металеву драбину заввишки із десятиповерхівку для монтажників колись піднімали вручну на тросах. Тепер конструкція аварійна.

Щоб змінити серп і молот на тризуб, по стрілі ремонтникам потрібно буде діставатися щита, знятий який можна лише з кистю, та вона пришита до плеча. Тому якщо таке зробити, то скульптура завалиться на бік із мечем, тож проіржавілий, а місцями розібраний підйомник потрібно ремонтувати.

І лише з надійним підйомником до роботи зможуть стати монтажники. Втім, у Мінкульті налаштовані спершу розібратися з документами та кошторисами.

Дизайн для нового щита ще не вибрали. У Мінкульті говорять, що збираються оголосити конкурс. Перші технічні зауваження інженери надали, а точна вага та розмір будуть відомі лише після демонтажу радянської символіки.

Так само приблизні розрахунки інженерів й щодо ціни. Микола Чорномиз оцінює вартість робіт у близько 36 мільйонів гривень. Крім того — два з половиною мільйони може піти на документацію.

Наразі відомо, що проект робитимуть до липня, а далі, якщо будуть гроші, за місяць купуватимуть запчастини для підйомника. Його планують відремонтувати до зими. Та взятися безпосередньо до робіт на щиті монтажники-висотники зможуть не раніше, ніж наступного літа.

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