“Мы подготовлены и решительны!” Заявления канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве

Впервые в должности канцлера Германии Олаф Шольц прилетел в Украину.

С президентом Владимиром Зеленским встретились в Мариинском дворце и разговаривали два часа.

Шольц пообещал Украине €150 млн финансовой помощи и анонсировал следующий саммит Нормандской четверки в ближайшее время.

Если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины – мы знаем, что делать. Это будут меры, которые будут оказывать серьезное влияние на Россию. Мы подготовлены и решительны.

Канцлер обещал активно участвовать в Крымской платформе.