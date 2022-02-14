“Мы подготовлены и решительны!” Заявления канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве

Впервые в должности канцлера Германии Олаф Шольц прилетел в Украину.
С президентом Владимиром Зеленским встретились в Мариинском дворце и разговаривали два часа.
Шольц пообещал Украине €150 млн финансовой помощи и анонсировал следующий саммит Нормандской четверки в ближайшее время.
Если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины – мы знаем, что делать. Это будут меры, которые будут оказывать серьезное влияние на Россию. Мы подготовлены и решительны.
Если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины – мы знаем, что делать. Это будут меры, которые будут оказывать серьезное влияние на Россию. Мы подготовлены и решительны.
Канцлер обещал активно участвовать в Крымской платформе.