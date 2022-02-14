“Ми підготовлені і рішучі!” Заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца у Києві

Уперше на посаді канцлера Німеччини Олаф Шольц прилетів в Україну.

З президентом Володимиром Зеленським зустрілися у Маріїнському палаці й говорили дві години.

Шольц пообіцяв Україні €150 млн фінансової допомоги та анонсував наступний саміт Нормандської четвірки найближчим часом.

Якщо Росія порушить знову територіальну цілісність України – ми знаємо, що робити. Це будуть заходи, які матимуть серйозний вплив на Росію. Ми підготовлені і рішучі.