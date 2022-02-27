На Киевщине пылает нефтебаза – в чем опасность и первые важные шаги

Городской голова Василькова Наталья Баласинович предупредила, что в результате попадания вражеской ракеты горит нефтебаза.
Это может привести к техногенной и экологической катастрофе. Все небо стало красным.
Вы видите все, что происходит. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках.
Вы видите все, что происходит. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках.
Эколог советует жителям районов Киевской области, которые находятся вблизи места пожара, не выходить на улицу и не открывать окна.
Испарения могут привести к невосполнимым последствиям как для мира кислотными дождями, так и людям разными заболеваниями, среди которых и онкологические.
КГГА тоже предупреждает – если вы находитесь дома, плотно закройте все окна! Вредные вещества могут разноситься по ветру.
При открытии – завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее.
Поставьте в вашем помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха.
Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (миральные напитки, кислородно-белковые коктейли. Исключить газированные напитки).
Чтобы быть готовыми к любым ситуациям, читайте, где укрыться от обстрелов в многоэтажном доме.