На Київщині палає нафтобаза – у чому небезпека та перші важливі кроки

Міський голова Василькова Наталія Баласинович попередила, що в результаті влучання ворожої ракети палає нафтобаза.
Це може призвести до техногенної та екологічної катастрофи. Все небо стало червоним.
Ви бачите всі зараз, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках.
Ви бачите всі зараз, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках.
Еколог радить жителям районів Київської області, які знаходяться поблизу місця пожежі, не виходити на вулицю та не відчиняти вікна.
Випари можуть призвести до непоправних наслідків як для світу кислотними дощами, так і людям різними захворюваннями, серед яких і онкологічні.
КМДА теж попереджає – якщо ви знаходитесь вдома, щільно закрийте всі вікна! Шкідливі речовини можуть розноситися вітром.
Наразі на території нафтобази продовжуються бойові дії, проте резервуари обваловані й загрози розливу пального немає. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан в ефірі телеканалу Рада.
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