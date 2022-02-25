Начинаем проверки для выявления диверсионных групп — обращение МВД к украинцам

Министерство внутренних дел продолжает свою работу и уведомляет о работе спецслужб.

Служба безопасности Украины совместно с другими силовыми подразделениями Украины начинает проверки по всем городам с тем, чтобы выявлять диверсионные группы.

— Мы знаем, что в Киеве сегодня были найдены и обезврежены несколько российских диверсионных групп, во многих городах Украины появляются диверсанты, — сообщает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Поэтому напоминаю всем, что нужно носить с собой документы и относиться к пониманию того, что могут быть проверки паспортов.

Помогайте силовикам выявлять подозрительных людей с российским акцентом, — говорит Вадим Денисенко.

Украинские войска упорно просят не выкладывать фото и видео перемещения техники ВСУ. Это играет на пользу врагу и корректирует его действия.

Наши военные хорошо защищают свою страну и берут врага в плен. Раньше мы рассказывали о русских пленных.