Начинаем проверки для выявления диверсионных групп — обращение МВД к украинцам

Министерство внутренних дел продолжает свою работу и уведомляет о работе спецслужб.
Служба безопасности Украины совместно с другими силовыми подразделениями Украины начинает проверки по всем городам с тем, чтобы выявлять диверсионные группы.
— Мы знаем, что в Киеве сегодня были найдены и обезврежены несколько российских диверсионных групп, во многих городах Украины появляются диверсанты, — сообщает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Поэтому напоминаю всем, что нужно носить с собой документы и относиться к пониманию того, что могут быть проверки паспортов.
Помогайте силовикам выявлять подозрительных людей с российским акцентом, — говорит Вадим Денисенко.
Наши военные хорошо защищают свою страну и берут врага в плен. Раньше мы рассказывали о русских пленных.