Починаємо перевірки для виявлення диверсійних груп — звернення МВС до українців

Міністерство внутрішніх справ продовжує свою роботу та повідомляє про роботу спецслужб.
Служба безпеки України спільно з іншими силовими підрозділами України починає перевірки по всіх містах для того, щоб виявляти диверсійні групи.
— Ми знаємо, що в Києві сьогодні було знайдено і знешкоджено кілька російських диверсійних груп, в багатьох містах України з’являються диверсанти, — повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
Тому нагадую всім, що потрібно носити з собою документи та ставитися з розуміння до того, що можуть бути перевірки паспортів.
Допомагайте силовикам виявляти підозрілих людей з російським акцентом, — розповідає Вадим Денисенко.
Наші військові добре захищають свою країні та беруть ворога в полон. Раніше ми розповідали про російських полонених.