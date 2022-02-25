Починаємо перевірки для виявлення диверсійних груп — звернення МВС до українців

Міністерство внутрішніх справ продовжує свою роботу та повідомляє про роботу спецслужб.

Служба безпеки України спільно з іншими силовими підрозділами України починає перевірки по всіх містах для того, щоб виявляти диверсійні групи.

— Ми знаємо, що в Києві сьогодні було знайдено і знешкоджено кілька російських диверсійних груп, в багатьох містах України з’являються диверсанти, — повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Тому нагадую всім, що потрібно носити з собою документи та ставитися з розуміння до того, що можуть бути перевірки паспортів.

Допомагайте силовикам виявляти підозрілих людей з російським акцентом, — розповідає Вадим Денисенко.

Українські війська наполегливо просять не викладати фото та відео переміщення техніки ЗСУ. Це грає на користь ворогові та корегує його дії.

Наші військові добре захищають свою країні та беруть ворога в полон. Раніше ми розповідали про російських полонених.