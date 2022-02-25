Україна

Починаємо перевірки для виявлення диверсійних груп — звернення МВС до українців

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Лютого 2022, 20:35

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Починаємо перевірки для виявлення диверсійних груп — звернення МВС до українців
тисячу єПідтримки можна витратити на допомогу армії
Тисячу єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії
Фагот захищатиме київ
Все буде Україна! Олег Михайлюта захищатиме Київ у теробороні
0:02:29
Полонений росіянин
Йшли колоною і заблукали: лік полонених російських найманців в Україні пішов на десятки
0:02:27
Дмитро Кулеба
Кулеба: Обстріл дитячого садка і дитбудинку — це військовий злочин
Починаємо перевірки для виявлення диверсійних груп — звернення МВС до українців
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