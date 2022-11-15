Налоговый план перевыполнен! Как военный 2022 год дал больше государственному бюджету, чем прошлый

Несмотря на то, что Украина девятый месяц живет в состоянии полномасштабной войны, в госбюджет поступает больше налогов, чем в мирное время. Чиновники утверждают, что налоговый план перевыполнен уже на 18%.

Побить собственный рекорд по уплате налогов, несмотря на боевые действия, удалось и Новой почте. Компания уже вернулась к довоенным масштабам работы и в сутки обрабатывает почти миллион посылок по всей стране.

Финансовый директор группы компаний Петр Фоков отмечает, что в этом году им удалось уплатить 4,7 млрд гривен налогов, что на 70 млн больше, чем в прошлом.

Сейчас также смотрят

Почти половину от всех налогов здесь составляет именно НДС. Такой парадоксальный плюс вопреки военному кризису в компании объясняют просто. Во время полномасштабной войны увеличилось количество пересылок тяжелых габаритных предметов, таких как мебель или стройматериалы. Такая доставка стоит гораздо дороже, а потому и налогов с нее больше.

А вот фармацевтическому предприятию Фармак удалось поддержать госбюджет благодаря уплатой налогов вперед. А именно — сборов, которое касается не прибыли, а зарплатного фонда. Это налог на доходы физических лиц, военный сбор, а также ЕСВ, из которого государство выплачивает людям больничные и пенсии.

В компании, пострадавшей от российской агрессии, уверены, что уплаченные налоги — это еще и репутация.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Данила Гетманцева, в Украине наблюдается определенный налоговый феномен. 2022 год принес в бюджет на 18% больше налогов, чем планировалось. А это дополнительные 87,5 млрд грн.

Причина в росте поступлений НДС, и самое главное — в детенизации предприятий. В первую очередь производителей акцизных товаров табака, алкоголя и горючего.

Поскольку государство финансирует армию исключительно из собственного бюджета, чиновники напоминают: уплата налогов — это инвестиция в победу Украины.

Пока Вооруженные силы Украины сбивают вражеские дроны и ракеты, мирные жители запасаются павербанками, а бизнес — дизель-генераторами. Таким “генератором” для всей страны стала помощь союзников. Читай, как европейцы поддерживают экономику Украины.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!