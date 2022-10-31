Макрофинансовая помощь от ЕС: как европейцы поддерживают экономику Украины

Вывески кофеен выключены, уличные фонари на минимуме, на полную работают только светофоры. Так теперь выглядят вечерние украинские города, а звучат постоянными сиренами, извещающими об очередной воздушной тревоге.

Россия не прекращает обстрелы, снова и снова прибегая к откровенному терроризму. Только по энергетическим объектам с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор ударила более 80 раз.

Пока Вооруженные силы Украины сбивают вражеские дроны и ракеты, энергетики смело возобновляют поврежденные линии. А украинцы заводят новые привычки — учатся подстраивать планы под графики отключений электричества, лишний раз не включать чайник и выключать свет.

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Таким генератором для всей украинской энергосистемы стала помощь союзников, говорят в Укрэнерго. В частности, Евросоюз через Европейский банк реконструкции и развития выделил национальной энергетической компании 97 миллионов евро.

Директор по инвестициям НЭК Укрэнерго Олег Павленко утверждает, что эти средства были получены в виде кредита и будут направлены на поддержку Укрэнерго и сохранение соответствующего уровня расчетов на рынке электроэнергии.

Эта помощь просто критически важна.

В компании говорят, что эти поступления — второй этап такой поддержки. Весной Укрэнерго уже получила через ЕБРР 50 миллионов евро. Еще столько же — от Европейского инвестиционного банка.

Еще 300 млн евро кредитной поддержки через ЕБРР должны поступить Укрэнерго до конца следующего года, говорят в компании. Этот займ, как и предыдущие, — на льготных условиях. Ставка на уровне 2%, а срок погашения кредита — от 15 до 30 лет.

Олег Павленко отмечает, что в настоящее время в составляющей тарифа предусмотрены соответствующие средства на возврат этих займов. Однако они разбиты на очень большие временные сроки, чтобы минимизировать их влияние на устанавливаемый уровень тарифа.

Что же касается окончательной суммы ущерба от российских атак, в Укрэнерго пока оценивать не берутся, поскольку обстрелы продолжаются, а вместе с ними и увеличивается количество разрушений. Поэтому точная оценка будет составлена ​​после победы.

И однозначно стране-агрессору России будет выставлен чек с огромной суммой. Которая будет учитывать каждую копейку того ущерба, нанесенного нашей энергосистеме, — отмечает Павленко.

В целом, с начала полномасштабной войны России против Украины Европейский Союз предоставил нашему государству более 22,1 миллиарда евро помощи. Это финансовая, гуманитарная, военная и чрезвычайная бюджетная поддержка. Из них более 3,2 миллиарда — макрофинансовая помощь.

Заместитель председателя Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло говорит, что в этом году Евросоюз предоставит поддержку в размере 10 миллиардов евро.

Мы оказываем поддержку правительству для нормального функционирования государственных учреждений. То есть, чтобы была возможность выплачивать зарплаты и пенсии.

Если бы не западная финансовая помощь, то украинцы могли бы остаться без пенсий и зарплат — отметил на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью одному из немецких изданий.

Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом — менее важно.

Денис Шмыгаль добавляет, что мы исчерпали все возможности экономии. По словам премьер-министра, на сегодняшний день оборонный бюджет составляет 60% наших госрасходов.

Поэтому наше государство использует финансовую помощь партнеров в значительной степени для социальных потребностей людей и реконструкции. Таким образом, любая задержка здесь может иметь ужасные последствия.

Реми Дюфло по этому поводу говорит, что ЕС рассматривает возможность предоставления еще трех миллиардов евро Украине. Это может произойти либо до конца текущего года, либо уже в начале следующего года.

Важно знать, что Евросоюз поддерживает и продолжит поддерживать Украину и народ Украины столько, сколько нужно.

Еще одно направление работы — поддержка украинского бизнеса. В рамках нее ЕС на год упростил пошлины для украинского экспорта и упростил транзит наших товаров через свою территорию. А Еврокомиссия выделила 20 миллионов евро для не менее 200 украинских стартапов.

Реми Дюфло подчеркивает, что уровень поддержки Украины в странах ЕС остается очень высоким.

— Нарратив, что проблема в Украине — уже не работает. Думаю, что пора менять публичную дискуссию.

Нужно говорить об усталости от России, ведь именно Россия является источником проблемы не только для Европы, но и мира. Именно Россия пыталась провоцировать продовольственный кризис.

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