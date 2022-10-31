Макрофінансова допомога від ЄС: як європейці підтримують економіку України

Вивіски кав’ярень вимкнені, вуличні ліхтарі на мінімумі, на повну працюють лише світлофори. Так тепер виглядають вечірні українські міста, а звучать постійними сиренами, що сповіщають про чергову повітряну тривогу.

Росія не припиняє обстрілів, знову і знову вдаючись до відвертого тероризму. Лише по енергетичних об’єктах від початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка вдарила понад 80 разів.

Доки Збройні сили України збивають ворожі дрони та ракети, енергетики відважно відновлюють пошкоджені лінії. А українці заводять нові звички — вчаться підлаштовувати плани під графіки відключень електрики, зайвий раз не вмикати чайник і вимикати світло.

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Люди запасаються павербанками, а бізнес — дизель-генераторами. Бо кілька годин без світла — це багатотисячні збитки.

Таким “генератором” для всієї української енергосистеми стала допомога союзників, кажуть в Укренерго. Зокрема, Євросоюз через Європейський банк реконструкції та розвитку виділив національній енергетичній компанії 97 мільйонів євро.

Директор з інвестицій НЕК Укренерго Олег Павленко стверджує, що ці кошти були отримані у вигляді позики та будуть спрямовані на підтримку Укренерго та на збереження відповідного рівня розрахунків на ринку електроенергії.

Ця допомога є просто критично важливою.

У компанії кажуть, що ці надходження — це другий етап такої підтримки. Навесні Укренерго уже отримала через ЄБРР 50 мільйонів євро. Ще стільки ж — від Європейського інвестиційного банку.

Ще 300 млн євро-кредитної підтримки через ЄБРР має надійти Укренерго до кінця наступного року, кажуть у компанії. Ця позика, як і попередні — на пільгових умовах. Ставка на рівні 2%, а термін погашення кредиту — від 15 до 30 років.

Олег Павленко зазначає, що наразі у складовій тарифу передбачені відповідні кошти на повернення цих позик. Проте вони розбиті на дуже великі часові терміни, щоб мінімізувати їхній вплив на рівень тарифу, який сьогодні встановлюється.

Що ж стосується остаточної суми збитків від російських атак, в Укренерго поки що оцінювати не беруться, оскільки обстріли тривають, а разом з ними збільшується кількість руйнувань. Тому точна оцінка буде складена після перемоги.

І однозначно країні-агресору Росії буде виставлений чек з величезною сумою, яка буде враховувати кожну копійку тієї шкоди, яка була завдана нашій енергосистемі, — зазначає Павленко.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України Європейський Союз надав нашій державі понад 22,1 млрд євро допомоги. Це фінансова, гуманітарна, воєнна та надзвичайна бюджетна підтримка. З них понад 3,2 млрд — макрофінансова допомога.

Заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло говорить, що цього року ЄС надасть підтримку у розмірі 10 мільярдів євро.

Ми надаємо підтримку уряду для нормального функціонування державних установ. Тобто, щоб була можливість виплачувати зарплати та пенсії.

Якби не західна фінансова допомога, то українці вже могли б залишитися без пенсій та зарплат, зазначив днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю одному з німецьких видань.

Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом — менш важливо.

Денис Шмигаль додає, що ми вже вичерпали всі можливості економії. За словами прем’єр-міністра, на сьогодні оборонний бюджет становить 60% наших держвидатків.

Тому наша держава використовує фінансову допомогу партнерів значною мірою для соціальних потреб людей і для реконструкції. Таким чином будь-яка затримка тут може мати жахливі наслідки.

Ремі Дюфло щодо цього говорить, що ЄС розглядає можливість надання ще 3 млрд євро Україні. Це може статись або до кінця поточного року, або вже на початку наступного.

Важливо знати, що Євросоюз підтримує та продовжить підтримувати Україну та народ України стільки, скільки необхідно.

Ще один напрямок роботи — підтримка українського бізнесу. У рамках неї ЄС на рік скасував мита для українського експорту та спростив транзит наших товарів через свою територію. А Єврокомісія виділила 20 мільйонів євро для щонайменше 200 українських стартапів.

Ремі Дюфло підкреслює, що рівень підтримки України в країнах ЄС залишається надзвичайно високим.

— Наратив щодо того, що проблема в Україні — вже не працює. Думаю, що вже час змінювати публічну дискусію.

Необхідно говорити про втому від Росії, адже саме Росія є джерелом проблеми не лише для Європи, а й для світу. Саме Росія намагалася провокувати продовольчу кризу.

Водночас на початку жовтня Верховна Рада України затвердила проект держбюджету на наступний рік у першому читанні. Читай, на що піде держбюджет України 2023 року.

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