Податковий план перевиконано! Як воєнний 2022 рік дав більше державному бюджету, ніж минулий

Попри те, що Україна дев’ятий місяць живе у стані повномасштабної війни, до держбюджету надходить більше податків, ніж у мирний час. Чиновники стверджують — податковий план перевиконано вже на 18%.



Побити власний рекорд сплати податків, незважаючи на бойові дії, вдалося і Новій пошті. Компанія вже повернулася до довоєнних масштабів роботи й за добу обробляє майже мільйон посилок по всій країні.

Фінансовий директор групи компаній Пьотр Фоков зазначає, що цього року їм вдалося сплатити 4,7 млрд грн податків, що на 70 млн більше, ніж минулоріч.

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Майже половину від суми усіх податків тут становить саме ПДВ. Такий парадоксальний плюс усупереч воєнній кризі у компанії пояснюють просто. Під час повномасштабної війни побільшало пересилок важких габаритних предметів, як-от меблі чи будматеріали. Така доставка коштує значно дорожче, а тому й податків із неї більше.

А ось фармацевтичному підприємству Фармак вдалося підтримати держбюджет завдяки сплаті податків наперед. А саме — зборів, які стосуються не прибутку, а зарплатного фонду. Це податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, а ще ЄСВ, з якого держава виплачує людям лікарняні та пенсії.

У компанії, яка постраждала від російської агресії, певні, що сплачені податки — це ще й підтримка репутації.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетманцева, в Україні спостерігається певний податковий феномен. 2022 рік приніс у бюджет на 18% більше податків, ніж планувалося. А це додаткові 87,5 млрд грн.

Причина у зростанні надходжень ПДВ, і найголовніше — в детінізації підприємств. Насамперед виробників акцизних товарів тютюну, алкоголю та пального.

Позаяк держава фінансує армію виключно з власного бюджету, чиновники нагадують: сплата податків — це інвестиція у перемогу України.

Доки Збройні сили України збивають ворожі дрони та ракети, мирні жителі запасаються повербанками, а бізнес — дизель-генераторами. Таким “генератором” для всієї країни стала допомога союзників. Читай, як європейці підтримують економіку України.

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