Российские военные играют в игру “кто больший садист”: новые перехваченные разговоры СБУ

Обычные русские военные не руководствуются желанием установить свою власть во всем мире. На самом деле они примитивны и получают удовольствие от своего превосходства над детьми, которых убивают просто за то, что те оказались рядом. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры русских военных.

Российские захватчики играют в извращенную игру “кто больший садист”. В телефонных разговорах, перехватываемых СБУ, они хвастаются тем, как пытают украинских военнопленных.

Пытки над украинцами — как способ самоутвердиться

Оккупант: Двух поймали, младше нас. Начинаем “колоть” — молчат. Отвели одного в лес, другого допрашиваем, выстрелили — типа убили первого, а второй все равно молчит.

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Положили под колесо ногу, проехались — все равно молчит.

Пытки украинцев для российских военных являются привычным, более того — приятным делом. В такую ​​извращенную игру “кто больший садист” играют не только военные оккупанты. К издевательствам над женами пленных прибегают и сами женщины русских военных.

Жена оккупанта: Бабы приезжают, так я ее приняла. Ногти поломали.

Оккупант: О нее?

Жена оккупанта: Ну конечно!

Что удивляться, если даже те, кого Россия пришла “защитить” — мобилизованные жители псевдореспублик — признаются: их росармейцы держат живым щитом и первыми бросают под пули.

Потери РФ среди военных

Оккупант: Сначала просто наших бросали вперед. Из другой роты мертвыми привезли. На броню прыгают и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы, ясно?

Свои потери после встречи с нашими Вооруженными силами рашисты, конечно, скрывают. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры русских военных.

Оккупант: Ребят много наших убили. Очень много.

Собеседник: Я сегодня смотрел, ты вот мне сказал, что очень много умерших. Пишут, что где-то на тысячу больше, чем в Чечне.

Оккупант: Неправда!

Собеседник: Официально.

Оккупант: Это официально, а я тебе говорю: на самом деле 25 900 погибли. Это за два месяца.

Напомним, согласно официальным данным Кремля, в двух Чеченских войнах российская армия потеряла чуть больше 10 000 своих солдат. Хотя исследователи считают, что это количество занижено по меньшей мере в четыре раза, потому что власти не вносили в списки контрактников, которых часто набирали среди безработных и бездомных.

Свою тактику россияне не изменили и в Украине. В еще одном из перехваченных разговоров оккупант признался, что в росармию мобилизуют душевнобольных.