Российские военные играют в игру “кто больший садист”: новые перехваченные разговоры СБУ

Обычные русские военные не руководствуются желанием установить свою власть во всем мире. На самом деле они примитивны и получают удовольствие от своего превосходства над детьми, которых убивают просто за то, что те оказались рядом. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры русских военных.
Российские захватчики играют в извращенную игру “кто больший садист”. В телефонных разговорах, перехватываемых СБУ, они хвастаются тем, как пытают украинских военнопленных.
Оккупант: Двух поймали, младше нас. Начинаем “колоть” — молчат. Отвели одного в лес, другого допрашиваем, выстрелили — типа убили первого, а второй все равно молчит.
Положили под колесо ногу, проехались — все равно молчит.
Положили под колесо ногу, проехались — все равно молчит.
Пытки украинцев для российских военных являются привычным, более того — приятным делом. В такую извращенную игру “кто больший садист” играют не только военные оккупанты. К издевательствам над женами пленных прибегают и сами женщины русских военных.
Жена оккупанта: Бабы приезжают, так я ее приняла. Ногти поломали.
Оккупант: О нее?
Жена оккупанта: Ну конечно!
Что удивляться, если даже те, кого Россия пришла “защитить” — мобилизованные жители псевдореспублик — признаются: их росармейцы держат живым щитом и первыми бросают под пули.
Оккупант: Сначала просто наших бросали вперед. Из другой роты мертвыми привезли. На броню прыгают и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы, ясно?
Свои потери после встречи с нашими Вооруженными силами рашисты, конечно, скрывают. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры русских военных.
Оккупант: Ребят много наших убили. Очень много.
Собеседник: Я сегодня смотрел, ты вот мне сказал, что очень много умерших. Пишут, что где-то на тысячу больше, чем в Чечне.
Оккупант: Неправда!
Собеседник: Официально.
Оккупант: Это официально, а я тебе говорю: на самом деле 25 900 погибли. Это за два месяца.
Напомним, согласно официальным данным Кремля, в двух Чеченских войнах российская армия потеряла чуть больше 10 000 своих солдат. Хотя исследователи считают, что это количество занижено по меньшей мере в четыре раза, потому что власти не вносили в списки контрактников, которых часто набирали среди безработных и бездомных.
Свою тактику россияне не изменили и в Украине. В еще одном из перехваченных разговоров оккупант признался, что в росармию мобилизуют душевнобольных.