Російські військові грають у гру “хто більший садист”: нові перехоплені розмови СБУ

Звичайні російські військові не керуються бажанням встановити свою владу у всьому світі. Насправді вони примітивні аж настільки, що отримують задоволення від своєї переваги над дітьми, котрих вбивають просто за те, що ті опинилися поруч. Про це свідчать перехоплені розмови російських військових.

Російські загарбники грають у збочену гру “хто більший садист”. У телефонних розмовах, які перехоплює СБУ, вони вихваляються тим, як катують українських військовополонених.

Катування українців — як спосіб самоствердитись

Окупант: Двох піймали, молодші за нас. Починаємо “колоти” — мовчать. Відвели одного до лісу, іншого допитуємо, вистрелили — типу вбили першого, а другий все одно мовчить.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Поклали під колесо ногу, проїхались — все одно мовчить.

Катування українців для російських військових є звичною, ба більше — приємною справою. У таку збочену гру “хто більший садист” грають не лише військові окупанти. До знущань із дружин полонених вдаються і самі жінки російських нелюдів.

Дружина окупанта: Баби приїжджають, то я її прийняла. Нігті поламала.

Окупант: Об неї?

Дружина окупанта: Ну звісно!

Що дивуватися, якщо навіть ті, кого Росія прийшла “захистити” — мобілізовані жителі псевдореспублік — зізнаються: їх росармійці тримають живим щитом і першими кидають під кулі.

Окупант: Спочатку просто наших кидали наперед. З іншої роти мертвими попривозили. На броню стрибає і поїхали на зачистку села. А там же завжди чекають і стріляють укропи, ясно?

Свої втрати після зустрічі з нашими Збройними силами рашисти, звісно, приховують. Про це свідчать перехоплені розмови російський військових.

Втрати РФ серед військових

Окупант: Хлопців багато наших повбивало. Дуже багато.

Співрозмовник: Я сьогодні дивився, ти от мені сказав що дуже багато померлих — пишуть, що десь на тисячу більше, ніж у Чечні.

Окупант: Неправда!

Співрозмовник: Офіційно.

Окупант: Це офіційно, а я тобі кажу: насправді 25 900 загинули. Це за два місяці.

Нагадаємо, за офіційними даними Кремля, у двох Чеченських війнах російська армія втратила трохи більше ніж 10 000 своїх солдатів. Хоча дослідники вважають, що ця цифра занижена щонайменше вчетверо, бо влада не вносила в списки контрактників, яких часто набирали серед безробітних та безхатьків.

Своєї тактики росіяни не змінили й в Україні. У ще одній з перехоплених розмов окупант зізнався, що до росармії мобілізують душевнохворих.