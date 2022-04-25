Обговорюють вбивство дітей. Нові перехоплені розмови російських загарбників

Російських військових язик не повертається назвати людьми. У перехоплених розмовах від СБУ вони радісно обговорюють вбивства українських дітей.
За два місяці війни окупанти вбили 213 дітей, ще майже 400 поранені.
За два місяці війни окупанти вбили 213 дітей, ще майже 400 поранені.
Окупант: Діти ходять через міст. Дев’ять осіб разом з дітьми пройшло і під арку далеко зайшли. З рюкзаками йшли, ніби до школи.
Співрозмовник: Зрозуміло. Відпрацював чи жалієш поки?
Окупант: Та пропущу поки.
Співрозмовник: На зворотному шляху? Будь уважний, будь мужній. Ми з тобою.
Окупант: Прийняв.
Росія — нація парадоксів. В них немає краплі людяності та, здається, зовсім немає розуму. Тому не менш цинічними за розмови є їхні листування.
В одній з таких переписок громадянин Росії каже окупанту, що на телебаченні РФ обіцяють взяти Київ до 9 травня, натомість він дізнається правду про гори трупів російських солдатів.
А все награбоване в загарбників забирає ФСБ, тож тепер вони ще й жаліються, що не можуть нічого вивезти з України.
А все награбоване в загарбників забирає ФСБ, тож тепер вони ще й жаліються, що не можуть нічого вивезти з України.
Після такого починається приступ істеричного сміху, адже потім ці громадяни РФ жаліються: “Чому нас усюди не люблять? Це русофобія”.
Російські військові не мають жалю, а їхньому президенту бракує адекватності та раціональності. Путін не одноразово погрожував ядерною зброєю, тож раніше ми розповідали, чи може Росія застосувати ядерну зброю.