Україна

Обговорюють вбивство дітей. Нові перехоплені розмови російських загарбників

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 26 Квітня 2022, 00:00

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0:05:39
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0:02:06
Як Запоріжжя готується до оборони
Російська армія наближається до Запоріжжя. Як місто готується до оборони
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