З церкви обстрілювали людей: репортаж зі зруйнованої святині

Знищені житлові будинки, школи, лікарні та церкви — вже звична картина в містах і селах нашої країни, де побував “руський мир”.

Один із таких населених пунктів нещодавно відвідала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Тут складно підібрати слова від того, що російська армія по собі залишила. Вони зруйнували православну церкву.

У приміщенні церкви — залишки боєприпасів. Вони собі дозволяли з церкви обстрілювати людей. Через це загинуло дуже багато цивільних.

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Це дійсно складно уявити у 21-му столітті, що така дикість взагалі може бути.

Ця церква є пам’яткою архітектури. Українські військові вже розмінували приміщення та територію довкола споруди. Наразі триває утилізація боєприпасів окупантів.

Командувач військ ОК Північ Віктор Ніколюк розповідає, що коли українські війська зайшли у церкву, то виявили в ній велику кількість мін, розкладених уздовж стін.

Дуже багато речей вони залишили. Наприклад, на підлозі лежать дзвони, які окупанти хотіли забрати з собою.

Усі населені пункти, що перебували в окупації, тепер потребують відбудови. Наразі звільнені міста і села поволі повертаються до життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи може Росія застосувати ядерну зброю та чому Путін уже згаяв свій шанс.