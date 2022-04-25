Из церкви расстреливали людей: репортаж из разрушенной святыни

Уничтоженные жилые дома, школы, больницы и церкви — уже привычная картина в городах и селах нашей страны, где побывал “русский мир”.

Один из таких населенных пунктов недавно посетила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Здесь сложно подобрать слова из-за того, что российская армия оставила после себя. Они разрушили православную церковь.

В помещении церкви остатки боеприпасов. Они позволяли себе из церкви обстреливать людей. Из-за этого погибло очень много гражданских.

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Это действительно сложно представить, что в 21 веке такая дикость вообще возможна.

Эта церковь является памяткой архитектуры. Украинские военные уже разминировали помещение и территорию вокруг церкви. В настоящее время идет утилизация боеприпасов оккупантов.

Командующий войсками ОК Север Виктор Николюк рассказывает, что когда украинские войска зашли в церковь, то обнаружили в ней большое количество мин, разложенных вдоль стен.

Очень многое они оставили. Например, на полу лежат колокола, которые оккупанты хотели унести с собой.

Все населенные пункты, находившиеся в оккупации, теперь нуждаются в восстановлении. Освобожденные города и села медленно возвращаются к жизни.

Напомним, ранее мы рассказывали, может ли Россия применить ядерное оружие и почему Путин уже упустил свой шанс.