Украина

Из церкви расстреливали людей: репортаж из разрушенной святыни

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 апреля 2022, 16:30

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Зруйнована церква

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