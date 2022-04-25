Обсуждают убийство детей. Новые перехваченные разговоры русских захватчиков

Российских военных язык не поворачивается назвать людьми. В перехваченных разговорах СБУ они радостно обсуждают убийства украинских детей.

За два месяца войны оккупанты убили 213 детей, еще почти 400 ранены.

Оккупант: Дети ходят через мост. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку далеко зашли. С рюкзаками шли, как в школу.

Собеседник: Понятно. Отработал или жалеешь пока?

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Оккупант: Да пропущу пока.

Собеседник: На обратном пути? Будь внимателен, будь мужественен. Мы с тобой.

Оккупант: Принял.

Россия — нация парадоксов. У них нет капли человечности и, кажется, совсем нет ума. Поэтому не менее циничными являются их переписки.

В одной из них гражданин России говорит оккупанту, что на телевидении РФ обещают взять Киев до 9 мая, но оккупант рассказывает правду о горах трупов российских солдат.

А все награбленное у захватчиков забирает ФСБ, теперь они еще и жалуются, что не могут ничего вывезти из Украины.

После такого начинается приступ истерического смеха, ведь потом эти граждане РФ жалуются: “Почему нас всюду не любят? Это русофобия”.

Российские военные не сожалеют, а их президенту не хватает адекватности и рациональности. Путин не раз угрожал ядерным оружием, поэтому раньше мы рассказывали, может ли Россия применить ядерное оружие.