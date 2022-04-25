Обсуждают убийство детей. Новые перехваченные разговоры русских захватчиков

Российских военных язык не поворачивается назвать людьми. В перехваченных разговорах СБУ они радостно обсуждают убийства украинских детей.
За два месяца войны оккупанты убили 213 детей, еще почти 400 ранены.
За два месяца войны оккупанты убили 213 детей, еще почти 400 ранены.
Оккупант: Дети ходят через мост. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку далеко зашли. С рюкзаками шли, как в школу.
Собеседник: Понятно. Отработал или жалеешь пока?
Оккупант: Да пропущу пока.
Собеседник: На обратном пути? Будь внимателен, будь мужественен. Мы с тобой.
Оккупант: Принял.
Россия — нация парадоксов. У них нет капли человечности и, кажется, совсем нет ума. Поэтому не менее циничными являются их переписки.
В одной из них гражданин России говорит оккупанту, что на телевидении РФ обещают взять Киев до 9 мая, но оккупант рассказывает правду о горах трупов российских солдат.
А все награбленное у захватчиков забирает ФСБ, теперь они еще и жалуются, что не могут ничего вывезти из Украины.
А все награбленное у захватчиков забирает ФСБ, теперь они еще и жалуются, что не могут ничего вывезти из Украины.
После такого начинается приступ истерического смеха, ведь потом эти граждане РФ жалуются: “Почему нас всюду не любят? Это русофобия”.
Российские военные не сожалеют, а их президенту не хватает адекватности и рациональности. Путин не раз угрожал ядерным оружием, поэтому раньше мы рассказывали, может ли Россия применить ядерное оружие.