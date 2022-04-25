Украина

Обсуждают убийство детей. Новые перехваченные разговоры русских захватчиков

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 26 апреля 2022, 00:00

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Украина готова к миру. Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Новое обращение Зеленского
0:05:39
Луганська область
Перебитое электроснабжение и постоянные обстрелы: Гайдай о ситуации в Луганской области
0:02:06
Як Запоріжжя готується до оборони
Российская армия приближается к Запорожью. Как город готовится к обороне
0:03:06
Як ЗСУ знищують ворожі гвинтокрили
Сбил вражеский вертолет на день рождения. Как ВСУ уничтожают силы РФ
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