Настроение бодрое и боевое: Разумков о терробороне, ВСУ и волонтерстве

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал о настроении в терробороне, ВСУ и черед волонтеров.

Настроение в Киеве и области бодрое и боевое, — говорит Разуков.

По его словам, за несколько последних дней организация процесса стала лучше. Это налаживание сотрудничества ВСУ, волонтеров, полиции и т.д.

Хотят создать также более прозрачный коридор для движения беженцев к западу нашего государства, ведь очень большие очереди на блокпостах.

Несмотря на напряженную ситуацию в горячих точках, люди не сдаются и выходят на митинги. Раньше мы рассказывали о протестах в Чаплинке.