Настрій бадьорий та бойовий: Разумков про тероборону, ЗСУ та волонтерство

Екс-спікер парламенту Дмитро Разумков розповів про настрій у теробороні, ЗСУ та черед волонтерів.

Настрій в Києві та області бадьорий та бойовий, — каже Разуков.

За його словами, за кілька останніх днів організація процесу стала краща. Це налагодження співпраці ЗСУ, волонтерів, поліції тощо.

Хочуть створити також більш прозорий коридор для руху біженців на захід нашої держави, адже дуже великі черги на блокпостах.

Попри напружену ситуацію у гарячих точках люди не здаються й виходять на мітинги. Раніше ми розповідали про протести у Чаплинці.