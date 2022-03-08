Україна

Настрій бадьорий та бойовий: Разумков про тероборону, ЗСУ та волонтерство

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Березня 2022, 09:30

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0:01:39
Протести у Чаплинці
Українці не здаються! Патріоти продовжують виходити на мітинги проти агресорів
0:03:27
АЕС
Якщо хоч один снаряд впаде на АЕС! Як уберегти та не допустити планетарної трагедії
0:03:53
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