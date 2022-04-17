Не я бью — верба бьет. ВСУ уничтожает оккупантов: потери врага по состоянию на 17 апреля

В Вербное воскресенье есть традиция бить друг друга, и приговаривать “Не я бью — верба бьет”. Традиции есть традиции и мы им не изменяем! Даже придерживаемся ее с оккупантами, что правда Верба для них особенная.

ВСУ продолжают уничтожать врага и делают это очень хорошо. Уже более 20 тысяч оккупантов погибло на нашей земле. Погибнут и еще 20 тысяч, а то и больше, если будут продолжать наступление.

А общие потери врага с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:

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личного состава около — 20 300 человек,

танков — 773 единицы,

боевых бронированных машин — 2002 единицы,

артиллерийских систем — 376 единиц,

РСЗО — 127 единиц,

средства ПВО — 66 единиц,

самолетов — 165 единиц,

вертолетов — 146 единиц,

автомобильной техники — 1471 единица,

корабли /катера — 8 единиц,

цистерн из ГСМ — 76 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 148 единиц,

специальная техника — 27 единиц,

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 единицы.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 17 апреля Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где ведутся бои.

Направления боев

Также Генштаб ВСУ сообщает о направлениях движения боев.

На Донецком и Таврийском направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта.

Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. На временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих по отношению к гражданскому населению.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены пятнадцать танков, двадцать четыре единицы бронированной и десять единиц автомобильной техники, а также три артиллерийских системы противника.

Понятно, что в войне есть потери с обеих сторон. Мы тоже теряем своих людей, они для нас все герои! Раньше мы рассказывали о потерях Украины в войне.