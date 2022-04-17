Не я бью — верба бьет. ВСУ уничтожает оккупантов: потери врага по состоянию на 17 апреля

В Вербное воскресенье есть традиция бить друг друга, и приговаривать “Не я бью — верба бьет”. Традиции есть традиции и мы им не изменяем! Даже придерживаемся ее с оккупантами, что правда Верба для них особенная.
ВСУ продолжают уничтожать врага и делают это очень хорошо. Уже более 20 тысяч оккупантов погибло на нашей земле. Погибнут и еще 20 тысяч, а то и больше, если будут продолжать наступление.
А общие потери врага с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:
Также Генштаб ВСУ сообщает о направлениях движения боев.
На Донецком и Таврийском направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта.
Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.
На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. На временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих по отношению к гражданскому населению.
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены пятнадцать танков, двадцать четыре единицы бронированной и десять единиц автомобильной техники, а также три артиллерийских системы противника.
Понятно, что в войне есть потери с обеих сторон. Мы тоже теряем своих людей, они для нас все герои! Раньше мы рассказывали о потерях Украины в войне.