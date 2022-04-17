Украина

Не я бью — верба бьет. ВСУ уничтожает оккупантов: потери врага по состоянию на 17 апреля

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 апреля 2022, 11:05
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Не я бью — верба бьет. ВСУ уничтожает оккупантов: потери врага по состоянию на 17 апреля
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