Не я б’ю — верба б’є. ЗСУ знищує окупантів: втрати ворога станом на 17 квітня

У Вербну неділю є традиція бити один одного та примовляти “Не я б’ю — верба б’є”. Традиції є традиції й ми їм не зраджуємо! Навіть дотримуємося її з окупантами, що правда Верба для них особлива.
ЗСУ продовжують знищувати ворога та роблять це дуже добре. Вже понад 20 тисяч окупантів загинуло на нашій землі. Загинуть і ще 20 тисяч, а то й більше, якщо продовжуватимуть наступ.
А загальні втрати ворога з 24.02 по 17.04 орієнтовно склали:
Також Генштаб ЗСУ повідомляє про напрямки руху боїв.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту.
Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій. На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення..
На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено п’ятнадцять танків, двадцять чотири одиниці броньованої та десять одиниць автомобільної техніки, а також три артилерійські системи противника.
Зрозуміло, що у війні є втрати з обох сторін. Ми теж втрачаємо своїх людей, вони всі для нас герої! Раніше ми розповідали про втрати України у війні.