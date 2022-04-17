Не я б’ю — верба б’є. ЗСУ знищує окупантів: втрати ворога станом на 17 квітня

У Вербну неділю є традиція бити один одного та примовляти “Не я б’ю — верба б’є”. Традиції є традиції й ми їм не зраджуємо! Навіть дотримуємося її з окупантами, що правда Верба для них особлива.

ЗСУ продовжують знищувати ворога та роблять це дуже добре. Вже понад 20 тисяч окупантів загинуло на нашій землі. Загинуть і ще 20 тисяч, а то й більше, якщо продовжуватимуть наступ.

А загальні втрати ворога з 24.02 по 17.04 орієнтовно склали:

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особового складу близько — 20 300 осіб,

танків — 773 одиниці,

бойових броньованих машин — 2002 одиниці,

артилерійських систем — 376 одиниць,

РСЗВ — 127 одиниць,

засоби ППО — 66 одиниць,

літаків — 165 одиниць,

гелікоптерів — 146 одиниць,

автомобільної техніки — 1471 одиниця,

кораблі /катери — 8 одиниць,

цистерн з ПММ — 76 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 148 одиниць,

спеціальна техніка — 27 одиниць,

пускові установки ОТРК/ТРК — 4 одиниці.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 квітня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де точаться бої.

Напрямки боїв

Також Генштаб ЗСУ повідомляє про напрямки руху боїв.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту.

Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій. На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення..

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено п’ятнадцять танків, двадцять чотири одиниці броньованої та десять одиниць автомобільної техніки, а також три артилерійські системи противника.

Зрозуміло, що у війні є втрати з обох сторін. Ми теж втрачаємо своїх людей, вони всі для нас герої! Раніше ми розповідали про втрати України у війні.