Україна

Не я б’ю — верба б’є. ЗСУ знищує окупантів: втрати ворога станом на 17 квітня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Квітня 2022, 11:05
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